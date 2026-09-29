Денежная помощь в Сумской области предусмотрена для детей погибших (умерших) участников боевых действий. Выплату начисляют ежегодно ко Дню защиты детей, а заявления принимают до 1 октября включительно.

Денежная помощь в Сумской области предусмотрена и для детей погибших защитников — ежегодно ко Дню защиты детей им начисляют разовую выплату. Об условиях программы сообщает интернет-издание SHOSTKA.INFO.

Кто имеет право на выплату

На ежегодную разовую денежную помощь могут рассчитывать дети в возрасте до 18 лет включительно, у которых один или оба родителя имели статус участника боевых действий согласно статье 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и погибли (умерли) независимо от причины смерти. Обязательное условие — ребенок должен быть зарегистрирован в Сумской области.

Деньги выплачивают один раз в год, ко Дню защиты детей — 20 ноября. Заявления принимают до 1 октября соответствующего года включительно. Если обращение поступило позже 1 октября, его рассмотрят в порядке очередности и только при наличии финансирования.

Кто подает документы

Заявление подает законный представитель ребенка — один из родителей, опекун или попечитель. Ребенок, которому уже исполнилось 18 лет, обращается самостоятельно.

Какие документы нужны

К заявлению прилагаются:

копия паспорта заявителя;

копия документа о присвоении РНОКПП (при наличии);

документы, подтверждающие право на получение помощи;

реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Куда обращаться

Оформить выплату можно в структурном подразделении по вопросам ветеранской политики по месту жительства или пребывания ребенка, а для внутренне перемещенных лиц — по фактическому месту проживания в пределах Сумской области. Разъяснения предоставляет Управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета по телефону +380 (75) 229 30 95.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь в Сумской области: кто и как может получить до 12 300 гривен.

Также Politeka сообщала, денежная помощь в Сумской области: кто и как может получить ежегодную выплату.