Денежная помощь в Сумской области предусмотрена и для детей погибших защитников — ежегодно ко Дню защиты детей им начисляют разовую выплату. Об условиях программы сообщает интернет-издание SHOSTKA.INFO.
Кто имеет право на выплату
На ежегодную разовую денежную помощь могут рассчитывать дети в возрасте до 18 лет включительно, у которых один или оба родителя имели статус участника боевых действий согласно статье 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и погибли (умерли) независимо от причины смерти. Обязательное условие — ребенок должен быть зарегистрирован в Сумской области.
Деньги выплачивают один раз в год, ко Дню защиты детей — 20 ноября. Заявления принимают до 1 октября соответствующего года включительно. Если обращение поступило позже 1 октября, его рассмотрят в порядке очередности и только при наличии финансирования.
Кто подает документы
Заявление подает законный представитель ребенка — один из родителей, опекун или попечитель. Ребенок, которому уже исполнилось 18 лет, обращается самостоятельно.
Какие документы нужны
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта заявителя;
- копия документа о присвоении РНОКПП (при наличии);
- документы, подтверждающие право на получение помощи;
- реквизиты банковского счета для перечисления средств.
Куда обращаться
Оформить выплату можно в структурном подразделении по вопросам ветеранской политики по месту жительства или пребывания ребенка, а для внутренне перемещенных лиц — по фактическому месту проживания в пределах Сумской области. Разъяснения предоставляет Управление по вопросам ветеранской политики Сумского городского совета по телефону +380 (75) 229 30 95.
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