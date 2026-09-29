МКП «Николаевводоканал» сообщило об отключении воды на трех участках города — часть улицы Лазурная, улица Космонавтов и поселок Горького. Воду обещают вернуть ориентировочно до 20:00.

Подорожание продуктов в Николаевской области — не единственная коммунальная новость для жителей региона на этой неделе: 29 сентября часть Николаева осталась без воды. МКП «Николаевводоканал» сообщило об отключении на трех участках города — воду планируют вернуть ориентировочно до 20:00.

На двух участках коммунальщики выполняют аварийно-ремонтные работы, еще в одном месте сеть ремонтируют подрядные организации. Для всех трех адресов водоканал называет одинаковый ориентировочный срок завершения работ — до 20:00 29 сентября.

Где в Николаеве нет воды 29 сентября

Улица Лазурная. Из-за аварийно-ремонтных работ на Лазурной, 18Д без воды остались дома Лазурная, 14А и 14Б, а также дома с 16 по 42 включительно с литерными номерами.

Улица Космонавтов. Из-за аварийно-ремонтных работ на Космонавтов, 156А водоснабжение прекращено на участке от улицы Винграновского до Дубков.

Поселок Горького. Здесь воду отключили на время ремонтных работ, которые выполняют подрядные организации.

Когда дадут воду

По данным «Николаевводоканала», ремонт на всех трех участках продлится ориентировочно до 20:00 29 сентября. Срок предварительный: во время аварийных работ он может сдвигаться, а после завершения ремонта давление в сети восстанавливается постепенно.

Водоканал извинился перед жителями за неудобства. О завершении работ и восстановлении водоснабжения предприятие обычно сообщает отдельным постом в своем телеграм-канале.

Что делать, если ваш дом в списке

Если ваш адрес попал в список отключений, наберите запас воды для питья и бытовых нужд до вечера. Не оставляйте открытыми краны: после восстановления подачи вода может пойти внезапно. В первые минуты после восстановления вода может быть мутной — ее стоит слить, прежде чем использовать.

Следить за обновлениями можно в официальном телеграм-канале МКП «Николаевводоканал» (@vodokanal1): там публикуют перечень адресов и изменения сроков.

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