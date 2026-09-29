Подорожание продуктов в Запорожье ускоряется накануне октября: ежедневный мониторинг цен index.minfin.com.ua показал, что куриные яйца за месяц выросли более чем на треть, а вслед за ними подтянулись мясо, сахар и гречка.

Подорожание продуктов в Запорожье набирает обороты накануне октября — свежий суточный мониторинг цен index.minfin.com.ua за 28 сентября зафиксировал заметный скачок стоимости яиц, мяса и бакалеи в сетях Auchan, Novus, Metro, Megamarket, которые работают и в областном центре.

Сильнее всего выросли куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» (категория С1) теперь стоит в среднем 78,85 грн против 57,12 грн в августе — то есть плюс 38%. Ещё дороже яйца «Ясенсвит»: 84,25 грн за 10 штук, а упаковка из 18 яиц обойдётся в 134 грн.

Подтянулось вверх и мясо. Куриное бедро в среднем продают по 152,33 грн/кг (в августе было 134,82 грн), филе — по 231 грн/кг, тушка — 114,25 грн/кг. Свиная грудинка достигла 223,30 грн/кг, лопатка — 229,24 грн/кг, а самые дорогие позиции — свиной шашлык (286,13 грн/кг) и рёбра (259,97 грн/кг против 230,28 грн в августе).

Прибавила и варёная колбаса: «Алан» докторская подорожала с 482,63 до 529,48 грн/кг, а более доступная молочная от «Ашан» стоит 389,90 грн/кг.

Из бакалеи уверенно дорожают сахар и гречка. Сахар кристаллический вырос до 35,82 грн/кг (в августе — 30,22 грн, то есть +18%), гречка — до 80,95 грн/кг против 74,63 грн. Подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) держится на уровне 104,66 грн, «Щедрый Дар» — 100,66 грн, а пшеничная мука «Хуторок» стоит 36,72 грн за килограмм.

Мониторинг Минфина ежедневно сверяет ценники в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus. Все эти сети имеют магазины в Запорожье, поэтому для местных покупателей цифры являются реальным ориентиром цен на полках.

Что больше всего ударит по кошельку в октябре

Сильнейшую динамику показывают яйца (около +38% за месяц) и сахар (+18%). Разброс цен между сетями на одну и ту же позицию достигает 10–20 грн, поэтому стоит сравнивать акционные предложения перед закупкой.

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