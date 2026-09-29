Графики отключения света в Запорожской области с 30 сентября и 1 октября опубликованы — из-за плановых и срочных ремонтов электрооборудования часть улиц временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Запорожской области с 30 сентября и 1 октября уже опубликованы — в эти дни жители нескольких десятков улиц областного центра временно останутся без электроснабжения.

Причина — плановые и срочные ремонты электрооборудования. О конкретных часах и адресах сообщает Запорожьеоблэнерго.

В среду, 30 сентября, самый длинный перерыв продлится с 08:00 до 20:00. Без света в этот промежуток будут, в частности, улицы Автозаводская, Академика Амосова, Благовещенская, Боевая, Героев Национальной гвардии Украины, Запорожская, Покровская, Почтовая, Троицкая, Украинская, Фортечная, Школьная, Ялтинская, Соборный проспект, Привокзальная площадь и прилегающие переулки. С 09:00 до 17:00 отключения коснутся улиц Верхняя, Леонида Жаботинского, Малая, Михаила Гончаренко, Променевая, Скельная, Сталеваров, Фанатская и Соборного проспекта. Отдельно с 09:30 до 17:00 продлится срочный ремонт на улице Зачиняева.

В четверг, 1 октября, график во многом повторится. С 08:00 до 20:00 обесточат тот же перечень улиц, что и накануне, — от Автозаводской до Ялтинской и Привокзальной площади. С 09:00 до 17:00 дополнительно отключат улицы Алмазная, Анатолия Соловьяненко, Владимира Мономаха, Историческая, Мирослава Симчича, Молодежная, Павлокичкасская, Перспективная, Рыночная, Финальная, Финансовая, Фундаментальная и Северное шоссе. Улица Зачиняева снова в графике срочного ремонта с 09:30 до 17:00.

Отдельно в ночь на 2 октября, с 23:00 1 октября до 07:00, свет будут отключать на улицах Алмазная, Аматорская, Историческая, Компрессорная, Мирослава Симчича, Молодежная, Насосная, Павлокичкасская, Перспективная, Платона Майбороды, Рыночная, Фильтровая и в Черепашковом переулке.

Жителям указанных адресов советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а электроприборы выключить из розеток, чтобы защитить их от скачков напряжения после восстановления питания. Точный перечень улиц и время могут уточняться непосредственно в день работ.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожье: опубликованы графики на неделю с 28 сентября по 3 октября.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 27 и 28 сентября: энергетики назвали, какие улицы обесточат.