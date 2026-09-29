Доплаты для пенсионеров в Харьковской области касаются неработающих военнослужащих-пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. В Пенсионном фонде объяснили, кому именно назначают такую надбавку и в каком размере.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области — это не только возрастные надбавки, но и деньги, которые государство начисляет за содержание родных. В Пенсионном фонде Украины разъяснили, что отдельная надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров-военнослужащих, имеющих на своём содержании нетрудоспособных членов семьи.

Право на такую доплату имеют те, кто получает пенсию за выслугу лет и при этом не работает. Главное условие — на содержании такого пенсионера находятся родные, которые сами не имеют независимого источника дохода. Это принципиально отличает надбавку от обычных возрастных доплат, которые начисляют автоматически: здесь нужно подать заявление и подтвердить родственную связь.

К нетрудоспособным членам семьи, за которых назначают надбавку, относятся: неработающие пенсионеры (до пенсии за выслугу лет), неработающие лица с инвалидностью (до пенсии по инвалидности), а также дети, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца. В ПФУ подчёркивают: надбавка начисляется только на тех членов семьи, которые не получают пенсионную выплату из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Сколько доплачивают и как оформить

Размер надбавки составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, на каждого нетрудоспособного члена семьи. То есть если на содержании пенсионера-военнослужащего находятся, например, родители пенсионного возраста или супруг/супруга с инвалидностью, доплата устанавливается отдельно на каждое такое лицо.

Для назначения надбавки в территориальный орган Пенсионного фонда (в Харьковской области — по месту нахождения на учёте) нужно подать паспорт, идентификационный код, а также документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении или браке). Отдельно требуют документы о нахождении нетрудоспособного лица на содержании — в частности, решение суда о назначении алиментов или иной документ, подтверждающий этот факт.

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