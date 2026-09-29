Графики отключения света в Кировоградской области 30 сентября и 1 октября предусматривают плановые работы энергетиков — без электроэнергии на несколько часов останутся десятки улиц в Кропивницком и селе Новом.

Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября предусматривают обесточивание и на 30 сентября и 1 октября. Без электроэнергии на несколько часов останутся часть улиц Кропивницкого и села Новое.

Графики отключения света в Кировоградской области 30 сентября и 1 октября обнародовало Кировоградоблэнерго, указав адреса и часы обесточивания. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования.

Где не будет света 30 сентября

Во вторник с 08:00 до 17:00 техническое обслуживание затронет улицы Кропивницкого: Светланы Барабаш, Дорогого Семёна, Гурбенская, переулок Гурбенский, Натальи Ужвий, Игоря Замоцкого, переулок Сергея Шелухина, тупик Береславский, переулок Береславский, переулки Санаторные 1-й и 2-й, переулок Аджамский, Садовая, Бобринецкий шлях, Криничувата, Николая Михновского и других.

С 09:00 до 18:00 продлится капитальный ремонт на улицах Березовая и Каштанова в Кропивницком. В селе Новое на тот же период обесточат улицы Марии Садовской-Барилотти, Дружбы, Центральная, Западная, Яблоневая, Малиновая, Березовая, Ягодная, Металлургов, Мурманская, Лебедева и Просвещения.

Кого обесточат 1 октября

В среду с 08:00 до 17:00 продлятся техническое обслуживание и текущий ремонт. Без света останутся улицы Светланы Барабаш, Полтавская, Дорогого Семёна, переулок Степной, Гурбенская, тупик Великобалковский, переулок Гурбенский, Великобалковская, Фисановича, проспект Европейский, Заводская и другие.

С 09:00 до 14:00 капитальный ремонт проведут на улице Фортечной, в переулке Садовом и на улице архитектора Лишневского. С 12:00 до 17:00 текущий ремонт запланирован на улице Металлургов в селе Новое.

Что делать жителям

В Кировоградоблэнерго советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, подготовить фонарики и при необходимости — автономные источники питания. Актуальный график можно уточнить в круглосуточном колл-центре по номеру 0-800-300-552.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Кировоградской области 27 и 28 сентября: названы улицы и часы отключений.

Также Politeka сообщала, графики отключения света в Кропивницком 26 и 27 сентября: названы улицы и часы отключений.