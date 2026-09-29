Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области можно получить по программе государственной компенсации: владельцы жилья, которые бесплатно размещают у себя переселенцев, ежемесячно получают выплату от государства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится доступнее — владельцы жилья, которые бесплатно размещают у себя переселенцев, могут ежемесячно получать компенсацию от государства. Об условиях правительственной программы сообщает «Наше місто» со ссылкой на Кабинет министров Украины.

Выплату назначают владельцам жилья — физическим лицам, которые бесплатно принимают у себя внутренне перемещенных лиц. Первое оформление дает компенсацию на шесть месяцев. После этого срок могут автоматически продлить еще на такой же период, если повторная проверка подтвердит право на выплату.

Как оформить компенсацию

Для первого получения выплаты владелец жилья вместе с представителем семьи ВПЛ должен подать заявление и уведомление установленной формы в Пенсионный фонд Украины. Сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в ближайшем сервисном центре.

Какие условия нужно выполнить

Жилье должно предоставляться переселенцам полностью бесплатно — владелец не может брать с ВПЛ плату за проживание. В то же время переселенцы должны фактически проживать по адресу, указанному в заявлении.

Компенсацию не назначают, если владелец жилья и ВПЛ являются близкими родственниками первой степени — речь идет о супругах, родителях и детях.

Когда выплату могут прекратить

Пенсионный фонд проверяет указанные при оформлении данные и фактическое место проживания переселенцев. Основанием для прекращения компенсации может стать отсутствие ВПЛ по указанному адресу более месяца или пребывание человека за границей более 30 дней подряд. Выплату также отменят, если выяснится, что владелец и переселенец являются родственниками, или если при оформлении были поданы недостоверные данные.

Одновременно получать компенсацию за размещение ВПЛ и субсидию на аренду этого же жилья нельзя — это разные механизмы государственной поддержки, которые не совмещаются.

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