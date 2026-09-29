Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 30 сентября по 6 октября показывает заметное похолодание: максимум днем составит +18°, а минимум опустится до +13°, с возможными осадками в среду.

предыдущее резкое похолодание в Днепропетровской области продолжится и в начале октября, ведь синоптики фиксируют дальнейшее снижение дневных температур в регионе.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 30 сентября по 6 октября дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от +13° до +18°.

В среду, 30 сентября, воздух прогреется до +18° днем, а ночью охладится до +10°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 1 октября, столбики термометров днем покажут +18°, ночью — +11°. Облачность останется с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 2 октября, температура днем опустится до +15°, а ночью — до +8°. Облачность ожидается переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 3 октября, днем удержится +15°, ночью — +7°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В воскресенье, 4 октября, станет самым прохладным за неделю: днем +13°, ночью +5°. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В понедельник, 5 октября, температура днем поднимется до +16°, ночью — до +7°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 6 октября, днем удержится +16°, ночью — +7°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Самым теплым в Днепропетровской области будет начало недели — среда и четверг, когда днем воздух прогреется до +18°. Самым прохладным ожидается воскресенье, 4 октября, когда максимум опустится до +13°. Перепад температур за неделю составит 5°, а осадки прогнозируют только в среду, 30 сентября.

Из-за постепенного похолодания жителям региона стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В среду, когда возможны осадки, синоптики советуют взять с собой зонт и быть осторожными на дороге.

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