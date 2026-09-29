В Хмельницкой общине стартовала новая выдача продуктовых наборов для переселенцев — гуманитарную помощь могут получить семьи с детьми, многодетные семьи и только что зарегистрированные ВПЛ.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области стала доступнее — в общине началась новая выдача продуктовых наборов для переселенцев. Поддержку рассчитали сразу на несколько категорий людей, которые обустраивают жизнь в областном центре.

На продуктовый набор имеют право семьи с детьми до 18 лет, многодетные семьи, семьи, где дети находятся под опекой, а также внутренне перемещенные лица, которые только что зарегистрировались в Хмельницкой городской территориальной общине.

Наборы выдают с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00 в штабе по адресу: ул. Героев Мариуполя, 33 (бывшая ул. Гагарина). Стоит учесть, что пятница — санитарный день, поэтому в этот день помощь не выдают.

Какие документы нужны

Семьям с детьми необходимо иметь оригиналы паспорта, свидетельств о рождении детей, а также справки ВПЛ на детей и родителей с подтверждением статуса в Хмельницкой МТГ. Только что зарегистрированным переселенцам достаточно паспорта, идентификационного кода и справки ВПЛ с регистрацией в общине.

Отдельно в городском совете предупреждают: во время воздушной тревоги выдача приостанавливается и возобновляется только после объявления отбоя.

Как сообщает Хмельницкий городской совет, за каждым таким набором — не только необходимые продукты, но и ощущение поддержки для людей, которые оставили свои дома из-за войны.

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