Графики отключения света в Черниговской области в неделю 5 по 11 октября охватывают ряд улиц Чернигова и других населенных пунктов региона.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю 5 по 11 октября предусматривают обесточивание отдельных адресов преимущественно с 09:00 до 17:00, сообщает Черниговоблэнерго.

В понедельник, 5 октября, электроэнергию по этому расписанию планируют выключать на Глуховском, Борщовой, Беловской, Вишневой, Гоголя, Городнянской, Железнодорожной, Киевской, Коцюбинского, Мира, Мстиславской, Пятницкой, Ремесленной, Садовой, Седновской, Седневской, Содневской, Содневской.

Во вторник, 6 октября, список частично изменится. В него входят Воскресенская, Воскресенский, Гетьмана Полуботка, Защитников Чернигова, Рыночная, а также многие адреса, которые были в предыдущем списке.

Графики отключения света в Черниговской области на неделю 5 по 11 октября показывают, что 7 октября обесточивание также будет продолжаться в дневное время. Среди новых адресов – Авиаторов, Василия Тарновского, Летная, Музейная, Олега Михнюка, Спасателей и Степана Подобайло.

8 октября список короче. В нем указаны, в частности, Батюка, Геологическая, Костомаровская, Красносельского, Нефтяников и Репкинская. Для этих адресов указан промежуток 09:00–17:00.

На пятницу, 9 октября, запланированы отключения на 1-й и 2-й Кирилла Разумовского, Гарамов, Школьной, а также ряде других улиц.

Важно учитывать: приведенные данные касаются запланированных перерывов в поставке. Если ситуация в энергосистеме изменится, фактическое время может отличаться от предварительного расписания.



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