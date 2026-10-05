Графики отключения света в Днепре с 6 по 8 октября будут касаться отдельных домов в разных районах города.

Графики отключения света в Днепре с 6 по 8 октября связаны с проведением плановых работ, сообщает ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК".

По информации энергетиков, 6 октября электроснабжение по указанным адресам будет приостановлено с 08:00 до 18:00.

Под ограничения попадут дома на улицах Академика Янгеля, Алана Шепарда, Берестейской, Энергетической, Литовской, Макарова, Независимости, Промышленной, Фабрично-Заводской, Инженерной, Квартальной и Рабочей.

Среди адресов – ул. Академика Янгеля, 12, 14; Алана Шепарда, 14, 15, 15А, 17, 17Г; Берестейская, 18-24 (парные); Энергетическая, 14А; Литовская, 1; Макарова, 27, 27А, 27М. Также без электроэнергии останутся отдельные дома на Независимости, Промышленной, Фабрично-Заводской, Инженерной, Квартальной и Рабочей.





Графики отключения света в Днепре с 6 по 8 октября предполагают новый список адресов на 7 октября. Работы будут продолжаться в то же время - с 08:00 до 18:00.

В этот день ограничения коснутся улиц Академика Янгеля, Софиевской, Алана Шепарда, Строителей, Фабрично-заводской, Игоря Ветрогонова, Моцарта, Александры Рындовской, Самотканской, Сурской и Фредерика Шопена.

В частности, электроснабжение приостановят по адресам: Академика Янгеля, 14–20 (парни), 38, 38А, 40; Софиевская, 1, 3, 18; Алана Шепарда, 29; Строителей, 24-30 (парные). Также в перечне - Моцарта, 1-14, и отдельные дома на Сурской, Самотканской и Александры Рындовской.

На 8 октября запланированы работы с 08:00 до 18:00 только по двум адресам: ул. Даниила Нечая, 17, 19Д, 21, 23, 25 и ул. Новокрымская, 8А.

Жителям указанных домов советуют учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временному перерыву в электроснабжении.