Графики отключения света в Запорожье 6 и 7 октября связаны с плановым ремонтом электрооборудования.

Графики отключения света в Запорожье 6 и 7 октября охватят десятки улиц и переулков города, сообщает Запорожьеоблэнерго.

Во вторник, 6 октября, работы продлятся с 09:00 до 17:00. Электроэнергию временно отключат на отдельных участках улиц Авраменко, Академика Александрова, Анри Жиффара, Балковой, Баранова, Бодянского, Геологической и Героев 110-й бригады.

Также в перечне – Героев 55 Бригады, Григоренко Петра, Зеленодольская, Игоря Сикорского, Калиновская, Луганская, Марка Безручко, Межгорская, Музыкальная, Олешковская и Павла Чижевского.

Ограничения коснутся Павлокичкаской, Перспективной, Романтической, Рустави, Университетской, Фазановой, Финальной, Крепостной, Фундаментальной, Цитрусовой и Юности. В списке также проспект моторостроителей, переулок Лагерный и Северное шоссе.





В среду, 7 октября, запланировано несколько этапов ремонтных работ.

Первый продлится с 08:00 до 19:00. В список вошли отдельные дома на Авраменко, Бочарова, Пархоменко, Полякова и Волшебной.

Другой этап запланирован с 09.00 до 17.00. Здесь электроснабжение ограничат на Алма-Атинской, Алюминиевой, Анри Жиффара, Архивной, Балке Поповка, Захария Махно, Игоря Сикорского, Исторической, Казацкой Чайки, Космической, Леонтовича, Луганской и Метрополитеновской.

В список также попали Мирослава Симчича, Межгорская, Молодежная, Независимая Украина, Рекордная, Скальная, Трипольская, Учебная, Фазанова и Центральная. Ограничения предусмотрены на Соборном проспекте, Березовом и Монтажном переулках, а также на Днепровском и Ореховском шоссе.

Отдельно с 09:00 до 15:00 работы проведут на бульваре Винтера, 4А.

Еще один блок запланирован с 10:00 до 17:00. Он охватит Буковинскую, Ветряную, Героев 37-го батальона, Гончарную, Грабовского, Запорожского Дуба, Марко Вовчок, Нибуровскую и Елены Телиги.

В этот же промежуток в списке — Пантелеймон Кулиш, Профессор Татьяны Денисовой, Стадионная, Хворостяна, а также ряд переулков: Алатырский, Артековский, Буковинский, Ветеранов, Дарницкий, Классена, Немировский, Семейный, Январский и Широкий.

Графики отключения света в Запорожье 6 и 7 октября могут касаться не всей улицы, а только конкретных домов. Поэтому жителям следует проверить свой адрес в перечне перед началом работ.

На время ремонта рекомендуется заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства. После завершения запланированных работ электроснабжение должно быть возобновлено.