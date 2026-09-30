Графики отключения света в Запорожской области 1 и 2 октября обнародовали энергетики: в Запорожье проведут плановые и срочные ремонты электрооборудования, поэтому без света временно останутся десятки улиц города.

Графики отключений в Запорожской области становятся все плотнее: после 30 сентября и 1 октября энергетики сразу запланировали работы на следующие два дня. 1 и 2 октября без электроэнергии периодически будут оставаться десятки улиц Запорожья. Как сообщает «Запорожьеоблэнерго», причиной являются плановые и срочные ремонты электрооборудования, а не графики почасовых отключений из-за дефицита мощности.

Дольше всего света не будет в четверг, 1 октября: в промежутке 08:00–20:00 обесточат большой массив адресов — Соборный проспект, Привокзальную площадь и более двух десятков улиц, в частности Автозаводскую, Историческую, Партизанскую, Троицкую и Школьную. Второй плановый блок продлится с 09:00 до 17:00 — он охватит Алмазную, Анатолия Соловьяненко, Владимира Мономаха, Молодежную, Перспективную, Финансовую и Северное шоссе (22Д).

Срочный ремонт в четверг, с 09:30 до 17:00, отключит свет на улице Зачиняева — только по отдельным номерам домов (22–56, 23–39, 45–61 и часть других). А в ночь на 2 октября часть города останется без электроснабжения: с 23:00 до 07:00 — Алмазная, Аматорская, Компрессорная, Насосная, Фильтровая и переулок Черепашковый, а с 23:00 до 06:00 — Бодянского, Узловая, Светловодская, Поселковая, Сичеславская и переулок Самотечный.

В пятницу, 2 октября, больше всего работ придется на 08:00–18:00: в списке сразу несколько десятков адресов — Аэродромная, Азовская, Киевская, Каменная, Промышленная, Соборный проспект и массив Орехова Бухта. Параллельно с 09:00 до 17:00 обесточат Авиационную, Баррикадную, Космическую, Садовую, Степную, Финансовую, Хлебную и Ясельную.

Срочные ремонты в пятницу продлятся с 09:00 до 17:00 на улицах Автодоровская (дома 14–26), Владимира Мономаха (1–7), Гончара, Учительская, Чонгарская и в переулках Ереванский и Стальной; с 09:30 до 17:00 свет отключат и на части улицы Зачиняева. Полный перечень адресов можно посмотреть по ссылке на графики.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Запорожье 29 и 30 сентября: названы улицы и часы отключений.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожье: опубликованы графики на неделю с 28 сентября по 3 октября.

Как сообщала Politeka, следует зарядить павербанки: энергетики сообщили графики отключения света в Запорожской области 25 и 26 сентября.