Графики отключения света в Кропивницком 6 и 7 октября предусматривают плановые работы по сотням адресов.

Графики отключения света в Кропивницком 6 и 7 октября охватывают разные районы города и несколько временных промежутков, сообщает Кировоградэнерго.

6 октября самый большой период ограничений продлится с 08:00 до 17:00. В список попали Бобринецкий путь, Адама Мицкевича, Игоря Горовенко, Павла Скоропадского, Николая Михновского, Рабочая, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Черниговская, Владимира Ивасюка, Винницкая, Александра Конисского и Садова.

Также работы запланированы на Санаторном переулке и его 1-м, 2-м и 3-м ответвлениях, Шаховом, Гурбенском, Ахтырском 1-м, Луневском и Профилакторном переулках. Среди адресов - Ялтинская, Василия Харциева, Героев Крут, Пражская, Кропивницкого и Героев Мариуполя.

Для части абонентов 6 октября перерыв будет более коротким. С 09:00 до 13:00 электроснабжение ограничат на Севастопольской, Павла Сницара, Героев-земляков, Новослободской, Кароля Шимановского, Михаила Янгеля, Канизской, Левка Мациевича, Ярославской, Антонова и Максима Железняка.

Еще одна группа будет ограничена с 12:00 до 17:00. Речь идет о Запорожской, Северном, Мирном, Запорожском, Криничатом, Байгородской, Михаиле Красовском, Примаченко Марии, Пешем и Скалистом. В списке также Героев Мариуполя и Колодезна.

Графики отключения света в Кропивницком 6 и 7 октября предполагают новые адреса 7 октября.

В этот день с 08:00 до 17:00 работы будут продолжаться на Бобринецком пути, Адама Мицкевича, Игоря Горовенко, Павла Скоропадского, Николая Михновского, Рабочей, Светланы Барабаш, Дорогого Семена, Абрикосовой, Черниговской, Владимира Ивасюка, Винницкого.

С 09:00 до 13:00 ограничения будут касаться Ингульской, Ингульского переулка, Маркшейдерского, Ивана Франко, Виктора Погребного, Коцюбинского, Корсунской, Батуринской, Скифской, Киевской и других улиц. На отдельных участках Приречного, Верхнего и Нижнего Приречного электроснабжение планируют ограничить до 12:00.

Во второй половине дня, с 12:00 до 17:00, работы охватят Вокзальную, проспект Победы, Чигиринскую, Ковалевский переулок, Киевскую, Елены Бурьяновой, Тракторный, Барболина, Дачный, Натальи Бракер, Украинский, Межевой Бульвар, Братскую, Рыночную и.

Графики отключения света в Кропивницком 6 и 7 октября могут относиться только к отдельным домам. Поэтому перед плановыми работами следует сверить свой адрес со списком.