Графики отключения света в Чернигове 6 и 7 октября предусматривают временные ограничения жителей многих улиц.

Графики отключения света в Чернигове 6 и 7 октября охватывают два дня, а основной период работ продлится с 09:00 до 17:00, сообщает Черниговоблэнерго.

Во вторник 6 октября электроснабжение планируется ограничить на десятках улиц города. Среди них — 1-й и 2-й Воскресенские, 1-й и 2-й Глуховские, Антония Печерского, Белоусская, Борщева, Василия Симоненко, Вишневая, Воскресенская и Вячеслава Чорновила.

Также в список вошли Гетмана Полуботка, Глуховская, Гоголя, Городнянская, Жабинского, Забаровский, Железнодорожная, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Ильинская, Киевское, Кирилла Разумовского, Кленовая и Княжа.





Ограничения коснутся Корюковской, Коцюбинского, Кривоноса 2-го, Кропивницкого, Кукушанки, Леонида Каденюка, Липинского, Луговой, Любецкой, Магистратской, Минской, Мира и Мстиславской.

Среди других адресов - Национальной Гвардии, Независимости, Новой, Защитников Чернигова, Олегово поле, Александра Довженко, Александра Мациевского, Памятная, Победы, Пирогова, Песчаная, Полуботка, Приветная, Пятницкая, Ремесленная и Рыночная.

В списке также Романа Бжеского, Сагайдак, Садовая, Седневская, Сосницкая, Старобилоуская, Степная, Успенская, Феодосия Углицкого, Хлебопекарная, Шевченко, Шевченко, Яровая и Яровой.

Что изменится 7 октября

Графики отключения света в Чернигове 6 и 7 октября предусматривают схожий период следующего дня - с 09:00 до 17:00.

Среди адресов 7 октября - 1-й и 2-й Глуховские, Авиаторов, Антония Печерского, Белоусская, Борщева, Василия Симоненко, Василия Тарновского, Вишневая и Воздвиженская.

Также в перечне Глуховская, Гоголя, Гончая, Городнянская, Жабинского, Забаровский, Железнодорожная, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Ильинская, Киевская, Кирилла Разумовского, Кленовая, Княжа, Корюковская и Котляревского.

Ограничения коснутся Коцюбинского, Кривоноса 2-го, Кропивницкого, Кукушанка, Леонида Каденюка, Липинского, Луговой, Летной, Любечской, Магистратской, Минской, Мира, Молчанова, Мстиславской и Музейной.

Во второй части перечня - Национальной Гвардии, Независимости, Новая, Олега Михнюка, Олегово поле, Александра Довженко, Александра Мациевского, Победы, Пирогова, Песчаная, Преображенская, Приветная, Пятницкая, Ремзаводская, Ремесленная и Спасателей.

Завершают список Сагайдак, Садовая, Святониколаевская, Седневская, Сосницкая, Старобилоуская, Степана Подобайло, Степная, Успенская, Феодосия Углицкого, Хлебопекарная, Швейцаровка, Шевченко, Шевчука, Юрия Мезенцева, Яровая и Яровой.

Жителям этих районов следует учесть указанный промежуток и при возможности заранее подготовить необходимые устройства к временному перерыву.