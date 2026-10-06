Денежная помощь в Днепропетровской области доступна в рамках третьего этапа грантовой программы для действующего микро-, малого и среднего бизнеса.

Денежная помощь в Днепропетровской области предусмотрена проектом Remarket, реализуемым Каритасом Украины.

Предприниматели могут претендовать на микрогрант до 237 тысяч гривен до налогообложения. Финансирование позволяют использовать для покупки производственного оборудования, обновления имеющейся техники и других потребностей, определенных правилами программы.

В то же время, деньги нельзя направлять на обычные ежедневные расходы компании.

Кто может подать заявку

Участие доступно бизнесам, работающим более шести месяцев в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской или Хмельницкой областях.

Приоритет имеют компании по направлениям пчеловодства, швейного дела, пекарства и смежных отраслей. Важно иметь клиентов, реальные продажи и понятный план дальнейшего развития.

Заявитель также должен объяснить, для чего нужны инвестиции. В заявке следует описать проблему или возможность, запланированные изменения и ожидаемый результат. Среди возможных показателей – увеличение производства, продаж или производительности, выход на новые рынки или создание рабочих мест.





Денежная помощь в Днепропетровской области будет предоставляться на конкурсной основе. Преимущество могут получить предприятия, расширяющие коммерческие связи, а также бизнес женщин, молодежи, ветеранов, людей старшего возраста, людей с инвалидностью и представителей этнических меньшинств.

Когда подавать документы

Анкеты для отдельных регионов доступны в документе «Приглашение к подаче заявок». Дополнительные пояснения содержат файл «Спросы о микрогрантовой поддержке».

Конечный срок – воскресенье, 11 октября, включительно . Представленная анкета не означает автоматического получения финансирования: организаторы проведут конкурсный отбор.

Проект Remarket рассчитан на три года. Его цель – поддержать устойчивость предприятий и экономическое восстановление Украины. Инициативу реализуют Каритас Украины вместе с Caritas Schweiz, Caritas-Spes Ukraine и SPARK при финансовой поддержке SDC и If! Foundation и другие партнеры.