Начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области будет зависеть от погоды и решения местных властей.

Начало отопительного сезона 2026 в Днепропетровской области будет определяться после того, как средняя температура будет держаться на уровне +8 °C или ниже в течение трех суток.

Такие требования установлены постановлением Кабинета министров №830. Та же температурная граница действует и при завершении холодного периода. Если средняя температура в течение трех дней превышает +8 °C, его могут завершить.

Точная дата зависит от погодных условий. Кратковременное похолодание само по себе не означает, что тепло сразу подадут во все дома.

Какая ситуация в области

Днепропетровщина уже почти на 90% готова к зиме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

Подготовка включает котельные, теплосети, а также предприятия, отвечающие за тепло- и водоснабжение. Специалисты ремонтируют оборудование, заменяют старые котлы и обновляют сети.

В области уже заменили или реконструировали около 1,5 тысяч километров теплотрасс. Еще 19 котлов прошли капитальный ремонт, шесть новых установок смонтировали. В общей сложности к работе подготовили почти тысячу котельных.





Что делают на случай перебоев

Параллельно регион реализует План устойчивости. Энергетические объекты и водоканалы получают резервные источники питания. Также устанавливают блочно-модульные котельные и когенерационные установки.

Для объектов критической инфраструктуры закупается оборудование, которое должно поддерживать их работу при проблемах с электроэнергией.

Отдельно развивают альтернативную генерацию. За восемь месяцев в регионе добавили более 120 МВт новых мощностей. Работы по этому направлению продолжаются.

Начало отопительного сезона 2026 года в Днепропетровской области будет зависеть не только от температуры. Важным остается техническое состояние сетей, готовность котельных и наличие резервного питания.

По словам Александра Ганжи, подготовку к новому сезону в области приступили еще в феврале.