Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області залежатиме від погоди та рішення місцевої влади.

Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області визначатимуть після того, як середня температура триматиметься на рівні +8 °C або нижче протягом трьох діб.

Такі вимоги встановлені постановою Кабінету Міністрів №830. Та сама температурна межа діє і під час завершення холодного періоду. Якщо протягом трьох днів середня температура перевищує +8 °C, його можуть завершити.

Точна дата тому залежить від погодних умов. Короткочасне похолодання саме по собі не означає, що тепло одразу подадуть у всі будинки.

Яка ситуація в області

Дніпропетровщина вже майже на 90% технічно готова до зими. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Підготовка охоплює котельні, тепломережі, а також підприємства, які відповідають за тепло- та водопостачання. Фахівці ремонтують обладнання, замінюють старі котли й оновлюють мережі.

В області вже замінили або реконструювали близько 1,5 тисячі кілометрів теплотрас. Ще 19 котлів пройшли капітальний ремонт, шість нових установок змонтували. Загалом до роботи підготували майже тисячу котелень.





Що роблять на випадок перебоїв

Паралельно регіон реалізує План стійкості. Енергетичні об’єкти та водоканали отримують резервні джерела живлення. Також встановлюють блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

Для об’єктів критичної інфраструктури закуповують обладнання, яке має підтримувати їхню роботу під час проблем з електроенергією.

Окремо розвивають альтернативну генерацію. За вісім місяців у регіоні додали понад 120 МВт нових потужностей. Роботи в цьому напрямі продовжуються.

Початок опалювального сезону 2026 у Дніпропетровській області залежатиме не лише від температури. Важливими залишаються технічний стан мереж, готовність котелень та наявність резервного живлення.

За словами Олександра Ганжі, підготовку до нового сезону в області розпочали ще в лютому.