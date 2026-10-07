Начало отопительного сезона 2026 в Запорожье будет определяться после трех суток, когда средняя температура воздуха составит +8 °C или ниже.
Такие правила предусматривает постановление Кабинета министров №830. Тот же предел действует и в завершение сезона: тепло могут выключать после трех дней с температурой выше +8 °C.
Потому конкретной даты запуска батарей пока нет. Краткое похолодание также не означает, что отопление сразу же появится во всех домах.
Как город готовится к зиме
В Запорожье готовят инфраструктуру к возможным ударам и перебоям с электроэнергией. Коммунальные службы формируют запасы топлива, устанавливают резервные источники питания и усиливают защиту важных объектов.
По словам спикера АО «Запорожьеоблэнерго» Зореславы Цупренко, защитные конструкции уже установили примерно на 90% энергообъектов. К началу октября работы планировалось завершить полностью. Подстанции также дополнительно защищают антидроновыми сетками.
В то же время специалисты не исключают веерных отключений. Украинская энергосистема работает как единая сеть, поэтому проблемы с генерацией или повреждением оборудования в одном регионе могут влиять на другие области.
Резервное питание и когенерация
Отдельные дома уже создают свои резервы. К примеру, жители многоэтажки на улице Заднепровской установили солнечные панели. По словам главы ОСМД Константина Линника, система может поддерживать основные внутренние сети до двух суток.
Речь идет об освещении, домофонах, видеонаблюдении и диспетчерской связи лифтов.
Для теплоснабжения резервное питание также критически важно. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, во время продолжительного обесточивания могут останавливаться насосные группы. Без них теплоноситель не будет поступать в часть домов.
В городе советуют заранее уменьшить теплопотери. Экспертка Кристина Ненно рекомендует проверить уплотнители на окнах, сделать подъездные конструкции более герметичными и утеплить трубы.
Начало отопительного сезона 2026 года в Запорожье будет проходить в условиях повышенных рисков для энергосистемы. В то же время на котельных уже работает 37 когенерационных установок. Они должны поддерживать теплосети при длительных обесточениях.
По данным сопредседателя Совета обороны области Ивана Федорова, коммунальные сети Запорожья готовы к новому сезону более чем на 80%.