Графики отключения света в Харьковской области 7 октября будут действовать в течение восьми часов - с 09:00 до 17:00.

Графики отключения света в Харьковской области 7 октября предполагают обесточивание части Люботина, сообщает официальный сайт города.

Ограничения будут касаться жителей нескольких улиц, переулков и въездов города. Электроснабжение прекратят по определенным адресам.

В частности, без электроэнергии останутся отдельные дома на Текстильном въезде. В перечне – дома №3 и №5. Также обесточивание запланировано во въезде Текстильщика, дом №6.

В список попал и въезд Шмидта. Там электроэнергии не будет по номерам 3 и 5.

Наибольший список касается улицы Защитников Украины. Ограничения охватят дома №1/153, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39, 4/4/ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 и 63. Также в списке — дом №47/2, квартиры 6 и 7.





Графики отключения света в Харьковской области 7 октября также предусматривают ограничения по улице Никиты Мизяка. Речь идет о домах №3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20 и 22/50.

Еще несколько адресов расположены в переулке Защитников Украины. Там обесточивание запланировано для домов №26 и №28.

В целом, указанные ограничения будут действовать 7 октября с 09:00 до 17:00. Жителям указанных адресов следует заранее позаботиться о заряженных телефонах и необходимых бытовых делах.