Графики отключения света в Черкасской области 7 и 8 октября предусматривают плановое обесточивание в Черкассах и нескольких населенных пунктах.

Графики отключения света в Черкасской области 7 и 8 октября охватывают жилые дома на десятках улиц, сообщает Черкассыоблэнерго.

В Черкассах 7 октября часть потребителей будет отключена с 09:00 до 16:00. Среди адресов – улицы Р. Шухевича, Ярмаркова, И. Бойко, Глебова, Каневская, Живописная, Свидевоцкая и Сержанта Волкова. Также в список попали отдельные дома на улицах Ореховой, Ю. Тютюнника, Защитников Украины и переулке Тихом.

Еще одна группа адресов в Черкассах будет ограничена с 10:00 до 17:00. Речь идет, в частности, об улицах Короля Даниила, Мошногорской и Млечной.

Отдельно определены адреса, где электроэнергии не будет с 09.00 до 16.00 7 октября. Среди них – Каневская, Р. Шухевича, Сержанта Волкова, Живописная и близлежащие улицы.

В селе Пастырское ограничение запланировано на более длительный период. Здесь электроснабжение может быть прекращено с 08:00 до 18:30. В списке – многочисленные дома на улицах Мира, Смелянской, М. Брайчевского, Т. Шевченко, Паланцы, Березовке, Веселовке и Гончаровке. Также указаны отдельные адреса в переулках Садовом и Глубоком.

Графики отключения света в Черкасской области 7 и 8 октября касаются и на следующий день. 8 октября в Черкассах ограничения запланированы с 09:00 до 16:00 по адресам на улицах М. Кривоноса, Кавказской, Героев Чернобыля, А. Терещенко, В. Великого и в переулке А. Павловской. Также электричества могут не быть в парке «50 лет».

В поселке Богуново 7 октября электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 18:30. В перечне – дома на Лесной улице.

Указанные часы плановые. Фактическое время начала или завершения ограничений может отличаться. Жителям адресов из перечня следует заранее зарядить телефоны и подготовить необходимые электроприборы.