Графики отключения света в Черниговской области 7 и 8 октября подразумевают плановые ограничения в Чернигове.

Графики отключения света в Черниговской области 7 и 8 октября охватывают большое количество улиц города, сообщает Черниговоблэнерго.

7 октября электроснабжение на указанных участках планируется ограничивать с 09:00 до 17:00. В перечне – 1-й и 2-й Глуховские переулки, Авиаторов, Антония Печерского, Белоусская, Борщева, Василия Симоненко, Василия Тарновского, Вишневая и Воздвиженская.

Также в список вошли Вячеслав Радченко, Вячеслав Чорновил, Глуховская, Гоголя, Гонча, Городнянская, Жабинского, Забаровский, Железнодорожная и Ивана Выговского.

Ограничения будут касаться Ивана Мазепы, Ильинской, Киевского, Кирилла Разумовского, Кленовой, Княжеской, Корюковской, Котляревского, Коцюбинского и 2-го Кривоноса.

Среди других улиц – Кропивницкого, Кукушанка, Леонида Каденюка, Липинского, Луговая, Летная, Любецкая, Магистратская, Минская, Мира, Молчанова, Мстиславская и Музейная.

В перечень также попали Национальная Гвардия, Независимость, Новая, Олег Михнюк, Олегово поле, Александр Довженко, Александр Мациевский, Памятная, Победы, Пирогова, Песчаная, Преображенская, Приветная и Пятницкая.





Графики отключения света в Черниговской области 7 и 8 октября предусматривают ограничение и на следующий день. 8 октября часть Чернигова будут обесточивать с 09:00 до 17:00. В список вошли, в частности, Антония Печерского, Батюка, Геологическая, Глуховская, Гоголя, Городнянская, Ивана Выговского, Ивана Мазепы, Ильинская, Киевская и Кирилла Разумовского.

Также электроэнергии может быть не на Кленовой, Княжеской, Корюковской, Костомаровской, Котляревского, Коцюбинского, Красносельского, Кропивницкого, Кукушанцы, Леонида Каденюка, Липинского, Луговой, Любецкой, Магистратской и Минской.

Отдельно отмечен более длительный период для 1-го Воскресенского переулка. Там ограничение запланировано 8 октября с 08:00 до 19:00.

Список охватывает также Мира, Молчанова, Мстиславска, Нефтяников, Национальной Гвардии, Новую, Олегово поле, Александра Довженко, Александра Мациевского, Памятную, Победы, Пирогова, Песчаную, Приветную, Пятницкую, Ремесленную, Репкинскую, Романа Сжедницкую, Романа Бжесского, Сага Староделовскую, Успенскую, Феодосию Углицкую, Хлебопекарную, Шевченко, Шевченко, Ярову и Яровой.

Указанные часы плановые. Фактическая продолжительность ограничения может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.