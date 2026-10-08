Денежная помощь в Винницкой области предоставляется в рамках государственной программы «Упаковка школьника».

Денежная помощь в Винницкой области предусматривает выплату 5000 гривен на каждого ребенка, который в этом году пошел в первый класс, пишет ПФУ .

Средства могут получить родители или законные представители первоклассника. Выплата одноразовая и назначается отдельно на каждого ученика.

Кто может получить 5000 гривен

Право на выплату имеет один из родителей или другой законный представитель ребенка, отнесенный к первому классу учебного заведения.

Важно, чтобы ребенок учился в школе, обеспечивающей получение начального или базового среднего образования.

В то же время, деньги не назначают ученикам, которые выехали за границу для постоянного проживания. Также выплата не предусмотрена для детей, находящихся на временно оккупированных территориях, где дата завершения оккупации не определена.

Как оформить выплату

Заявку можно подать двумя способами. Первый вариант – онлайн через приложение «Действие». Второй – лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Обратиться за денежными средствами можно до 1 ноября 2026 года включительно .

Денежная помощь в Винницкой области выплачивается один раз. То есть повторно получить 5000 гривен на того же ребенка в рамках этой программы нельзя.

На что разрешено потратить деньги

Выплата поступает в безналичной форме. Использовать ее можно только для покупок, необходимых первокласснику.

В частности, за эти средства разрешено приобрести школьные принадлежности и канцелярию, книги, детскую одежду и обувь.

Покупки должны совершаться у юридических лиц или физических лиц-предпринимателей, отвечающих определенным программой категориям продавцов.

Таким образом, родители могут использовать 5000 гривен именно для подготовки ребенка к обучению. Главное – успеть подать заявку в установленный срок и потратить выплату на товары, предусмотренные условиями программы.