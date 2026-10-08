Грошова допомога у Вінницькі області надається в межах державної програми «Пакунок школяра».

Грошова допомога у Вінницькі області передбачає виплату 5000 гривень на кожну дитину, яка цього року пішла до першого клас, пише ПФУ.

Кошти можуть отримати батьки або законні представники першокласника. Виплата є одноразовою і призначається окремо на кожного учня.

Хто може отримати 5000 гривень

Право на виплату має один із батьків чи інший законний представник дитини, яку зарахували до першого класу закладу освіти.

Важливо, щоб дитина навчалася у школі, яка забезпечує здобуття початкової або базової середньої освіти.

Водночас гроші не призначають учням, які виїхали за кордон для постійного проживання. Також виплата не передбачена для дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, де дату завершення окупації не визначено.

Як оформити виплату

Заявку можна подати двома способами. Перший варіант — онлайн через застосунок «Дія». Другий — особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Звернутися за коштами можна до 1 листопада 2026 року включно.

Грошова допомога у Вінницькі області виплачується один раз. Тобто повторно отримати 5000 гривень на ту саму дитину в межах цієї програми не можна.

На що дозволено витратити гроші

Виплата надходить у безготівковій формі. Використати її можна лише для покупок, необхідних першокласнику.

Зокрема, за ці кошти дозволено придбати шкільне приладдя та канцелярію, книги, дитячий одяг і взуття.

Покупки мають здійснюватися у юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які відповідають визначеним програмою категоріям продавців.

Таким чином, батьки можуть використати 5000 гривень саме на підготовку дитини до навчання. Головне — встигнути подати заявку у встановлений термін та витратити виплату на товари, передбачені умовами програми.