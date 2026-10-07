Графики отключения света в Кировоградской области 8 октября связаны с проведением технического обслуживания электросетей, сообщает Кировоградоблэнерго .

Ограничения запланированы с 08:00 до 17:00 . Работы коснутся нескольких улиц и переулков города.

В частности, электроснабжение временно прекратят по отдельным адресам улицы Абрикосовой: дома 13/58, 17/38, 18, 18А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А и 26.

Также в списке – дом 95/66 на Преображенской. На Тараса Карпы ограничения касаются домов 152/38, 154-167, 169, 171, а также адресов 4а и 7/9.

Отдельно указан Балковский переулок. В список попали дома от 3 до 41, в том числе 4а, 15/160, 22а и другие указанные адреса.

Графики отключения света в Кировоградской области 8 октября охватывают и значительную часть Архитектора Паученко. Здесь работы запланированы у домов 106, 108-130, 130/1, 130а, 132 и 134, а также по другим адресам из обнародованного списка.

Без электричества могут остаться отдельные потребители на Гоголе: дома 109, 156/54, 160, 165, 175, 177 и 179.





Наибольший список адресов приходится на Александрийский. В нем — дома от 28 до 81, в том числе 28а, 29/119, 30/143, 31/120, 32/170, 45а, 47/159, 60/16, 63а, 71/158, 77 К18 и 81.

Также работы коснутся Александрийского тупика — домов 2, 4, 6, 6а, 8, 10–13 и 17. В переулке Александры Ефимовской указаны адреса 7/9, 8, 10–13.

Причина ограничений – техническое обслуживание . Указанный период работ - 8 октября с 08:00 до 17:00 . Жителям этих адресов следует заранее позаботиться о заряженных телефонах и других необходимых устройствах.