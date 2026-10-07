Графики отключения света в Черниговской области 8 октября охватывают десятки улиц города, сообщает Черниговоблэнерго.

Большинство ограничений продлится с 09:00 до 17:00 . В то же время для 1-го Воскресенского переулка указан более длительный период - с 08:00 до 19:00 .

В список попали 1-й и 2-й Глуховские переулки, а также Антония Печерского, Батюка, Борщева, Василия Симоненко, Вишнева, Вячеслава Радченко и Вячеслава Чорновила.

Также без электричества могут остаться потребители на Геологической, Глуховской, Гоголе, Городнянской, Жабинской, Железнодорожной, Ивана Выговского, Ивана Мазепы и Ильинской.

В списке есть Киевское, Кирилла Разумовского, Кленовая, Княжеская, Корюковская, Костомаровская, Котляревского, Коцюбинского, Красносельского и Кривоноса 2-й.





Графики отключения света в Черниговской области также касаются Кропивницкого, Кукушанки, Леонида Каденюка, Липинского, Луговой, Любецкой, Магистратской, Минской и Мира.

Отдельно указаны Молчанова, Мстиславска, Нефтяников, Национальной Гвардии, Новая, Олегово поле, Александра Довженко и Александра Мациевского.

Во второй части списка - Памятная, Победы, Пирогова, Песчаная, Приветная, Пятницкая, Ремесленная, Репкинская, Романа Бжеского, Сагайдак, Сагайдак 1-й и Садовая.

Также ограничения охватят Седневскую, Седновскую, Сосницкую, Старобилоускую, Успенскую, Феодосию Углицкую, Хлебопекарную и Швейцаровку.

Завершают список Шевченко, Шевченко, Яровой и Яровой.

Причиной обесточивания указаны плановые работы. Для большинства указанных участков период ограничения составляет восемь часов – с 09:00 до 17:00 .

Жителям этих районов следует учесть время проведения работ и заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства.