Доплаты для пенсионеров в Киевской области в октябре могут составить 2595 гривен в месяц. Речь идет о специальной выплате для отдельных неработающих людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области предусмотрены не всем гражданам с соответствующим статусом. Чтобы получать деньги, нужно удовлетворять нескольким требованиям, установленным законодательством, сообщает ПФУ.

Ежемесячная сумма в 2595 гривен назначена неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

В то же время, самого проживания на соответствующей территории недостаточно. Человек должен иметь законные основания для статуса пострадавшего из-за Чернобыльской катастрофы.

В частности, необходимо было проживать или работать в соответствующей зоне по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года.

Размер выплаты в 2026 году увеличился. В прошлом году такая доплата составила 2361 гривну. В следующем году сумма может вырасти до 2878 гривен, если бюджетные планы будут утверждены.

Кому деньги не назначают

Есть ситуации, когда человек имеет статус пострадавшего, но не получает эту прибавку.

В частности, выплата не начисляется тем, кто после аварии самостоятельно выехал с соответствующей территории или был переселен, а затем вернулся для постоянного проживания.

Также права на средства без граждан переехали или зарегистрировались в зоне уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области также зависят от того, сохраняются ли все необходимые условия. Если получатель устроится на работу или перестанет проживать в определенной зоне, выплату могут прекратить.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Во многих случаях отдельно подавать заявление не нужно. Пенсионный фонд может проверить необходимые сведения через государственные реестры.

Специалисты используют данные Единого государственного демографического реестра и Реестра территориального общества. Если информация подтверждает право человека на средства, назначение или продление выплаты происходит автоматически.

Поэтому пенсионерам, отвечающим установленным требованиям, обычно не нужно повторно обращаться в Пенсионный фонд только для подтверждения права на эту надбавку.