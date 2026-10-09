Доплаты для пенсионеров в Киевской области предусмотрены не всем гражданам с соответствующим статусом. Чтобы получать деньги, нужно удовлетворять нескольким требованиям, установленным законодательством, сообщает ПФУ.
Ежемесячная сумма в 2595 гривен назначена неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.
В то же время, самого проживания на соответствующей территории недостаточно. Человек должен иметь законные основания для статуса пострадавшего из-за Чернобыльской катастрофы.
В частности, необходимо было проживать или работать в соответствующей зоне по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года.
Размер выплаты в 2026 году увеличился. В прошлом году такая доплата составила 2361 гривну. В следующем году сумма может вырасти до 2878 гривен, если бюджетные планы будут утверждены.
Кому деньги не назначают
Есть ситуации, когда человек имеет статус пострадавшего, но не получает эту прибавку.
В частности, выплата не начисляется тем, кто после аварии самостоятельно выехал с соответствующей территории или был переселен, а затем вернулся для постоянного проживания.
Также права на средства без граждан переехали или зарегистрировались в зоне уже после аварии на Чернобыльской АЭС.
Доплаты для пенсионеров в Киевской области также зависят от того, сохраняются ли все необходимые условия. Если получатель устроится на работу или перестанет проживать в определенной зоне, выплату могут прекратить.
Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд
Во многих случаях отдельно подавать заявление не нужно. Пенсионный фонд может проверить необходимые сведения через государственные реестры.
Специалисты используют данные Единого государственного демографического реестра и Реестра территориального общества. Если информация подтверждает право человека на средства, назначение или продление выплаты происходит автоматически.
Поэтому пенсионерам, отвечающим установленным требованиям, обычно не нужно повторно обращаться в Пенсионный фонд только для подтверждения права на эту надбавку.