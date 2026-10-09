Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут получать отдельные категории граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной. Размер такой надбавки зависит от статуса человека и устанавливается в процентах от прожиточного минимума.

Пенсионный фонд объяснил, кому назначают подобные средства. Речь идет о постоянной прибавке к основной пенсии. Она может быть установлена ​​к выплатам по возрасту, инвалидности, потери кормильца или за выслугу лет, пишет ПФУ.

Право имеют, в частности, Герои Украины, награжденные орденом Героев Небесной Сотни, а также люди, получившие четыре и более орденов Украины после провозглашения независимости.

В перечень также входят отдельные ветераны войны, выдающиеся спортсмены, космонавты и члены лётно-испытательных экипажей. Отдельная категория – матери, которые родили и воспитали пятерых и более детей до шестилетнего возраста.

В 2026 году прожиточный минимум для людей, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Именно от этой суммы рассчитывается большинство надбавок за особые заслуги.

Наибольшая стандартная доплата составляет 40% - это 1038 гривен. Ее получают, в частности, Герои Украины и матери, воспитавшие десять и более детей.

Для матерей с девятью детьми предусмотрено 39% или 1012,05 гривны. За восемь детей – 38%, или 986,10 гривны. За семь – 37%, или 960,15 гривны.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут составлять 35% прожиточного минимума. Это 908,25 гривны. Такой размер предназначен для отдельных ветеранов войны, выдающихся спортсменов и космонавтов.

Для других награжденных категорий сумма может быть меньше. К примеру, за государственную премию или один орден Украины предусмотрено 23% — 596,85 гривны.

Пересчет произвели автоматически

ПФУ сообщает, что с 1 января 2026 пенсии за особые заслуги перечислили автоматически. Поэтому людям, уже имеющим право на соответствующую надбавку, не нужно было подавать отдельное заявление для проведения этого перерасчета.

Доплаты пенсионерам в Харьковской области определяются с учетом конкретной категории и подтвержденных заслуг. То есть, одинаковая сумма для всех получателей законом не установлена.