Графики отключения света в Запорожье на 9 октября предполагают перерывы по нескольким десяткам адресов.

Графики отключения света в Запорожье на 9 октября связаны с плановыми и срочными работами на электрооборудовании, сообщает Запорожьеоблэнерго.

Плановые работы продлятся с 09:00 до 17:00 . Без питания могут остаться дома на бульваре Центральном, а также улицах Алмазной, Анатолия Соловьяненко, Анашкина, Сиреневой, Вавилова, Виктора Духовченко, Владимира Мономаха, Героев УПА, Дизельной, Опытной станции и Печатной.

Также перечень охватывает Электрическую, Житомирскую, Освобожденную, Зеленого Клина, Зеленодольскую, Ингулецкую, Космическую, Курортную, Леонида Жаботинского, Ливадную, Живописную, Машинную, Мелиоративную, Николая Ласточкина, Мирослава Симчича и Молодежную.

В зону работ попали Александра Говоруха, Александра Экстер, Основная, Патриотическая, Петра Сагайдачного, Полтавская, Рыночная, Розмаринова, Сечевых стрелков, Трегубова, Урожайная, Финансовая и Ялтинская. Среди других адресов – проспект Моторостроителей, переулки Боковой, Курильский, Межевой, Ромашковый, Усадебный, Стрелковый и Ореховское шоссе.





Отдельно запланировано срочное обновление электрооборудования. Оно продлится с 09:00 до 16:00 .

Графики отключения света в Запорожье также касаются Академика Филатова, Архитектурной, Героев 55 Бригады, Героев Днепра, Евгения Адамцевича, Иванова, Круговой, Живописной, Оборонной, Скульптурной и Шевченко. В списке есть и переулок Вольнянский.

Жителям следует учесть время начала работ и по возможности заранее позаботиться о заряженных телефонах, павербанках и необходимых электроприборах. :::