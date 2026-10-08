Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 жовтня передбачають перерви за кількома десятками адрес.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 жовтня пов’язані з плановими та терміновими роботами на електрообладнанні, повідомляє Запоріжжяобленерго.

Планові роботи триватимуть із 09:00 до 17:00. Без живлення можуть залишитися будинки на бульварі Центральному, а також вулицях Алмазній, Анатолія Солов’яненка, Анашкіна, Бузковій, Вавілова, Віктора Духовченка, Володимира Мономаха, Героїв УПА, Дизельній, Дослідній станції та Друкарській.

Також перелік охоплює Електричну, Житомирську, Звільнену, Зеленого Клину, Зеленодольську, Інгулецьку, Космічну, Курортну, Леоніда Жаботинського, Ливадну, Мальовничу, Машинну, Меліоративну, Миколи Ласточкіна, Мирослава Симчича та Молодіжну.

До зони робіт потрапили Олександра Говорухи, Олександри Екстер, Основна, Патріотична, Петра Сагайдачного, Полтавська, Ринкова, Розмаринова, Січових стрільців, Трегубова, Урожайна, Фінансова та Ялтинська. Серед інших адрес — проспект Моторобудівників, провулки Боковий, Курильський, Межовий, Ромашковий, Садибний, Стрілковий та Оріховське шосе.





Окремо заплановане термінове відновлення електрообладнання. Воно триватиме з 09:00 до 16:00.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 9 жовтня також стосуються Академіка Філатова, Архітектурної, Героїв 55 Бригади, Героїв Дніпра, Євгена Адамцевича, Іванова, Кругової, Мальовничої, Оборонної, Скульптурної та Шевченка. У списку є й провулок Вільнянський.

Мешканцям варто врахувати час початку робіт та за можливості заздалегідь подбати про заряджені телефони, павербанки й необхідні електроприлади. :::