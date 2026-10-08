Графики отключения света в Кропивницком на 9 октября предполагают перерывы по ряду адресов.

Графики отключения света в Кропивницком на 9 октября связаны с техническим обслуживанием электросетей, сообщает Кировоградоблэнерго.

Большинство работ запланировано на 08:00–17:00 . В этот промежуток электроэнергию могут отключить на переулке Александры Ефимовской, улицах Абрикосовой, Преображенской, Тараса Карпы, Архитектора Паученко, Гоголя и Александрийской.

В частности, на переулке Александры Ефимовской говорится о домах 7/9, 8, 10-13 . На Абрикосовой - 13/58, 17/38, 18, 18А, 20-24, 24А, 26 . На Преображенской в ​​перечне указан дом 95/66 .

Самый большой список адресов касается улицы Тараса Карпы. В него вошли дома 152/38, 154-167, 169, 171, 4а и 7/9 .

Также технические работы охватят переулок Балкивского. Там указаны дома от 3 до 41 , в том числе 10-11, 15-31, 33-37, 39, 41, а также отдельные адреса с буквами и дополнительными номерами.

На улице Архитектора Паученко электроснабжение могут ограничить по адресам 106, 108–130, 130/1, 130а, 132, 134 . На Гоголя - 109, 156/54, 160, 165, 175, 177, 179 и 17932 .

Александрийская имеет один из самых длинных списков. В него входят дома 28-64, 67, 69, 71/158, 75, 77 К18, 79, 81 и 81а , а также адреса с дробными номерами.

На тупике Александрийской работы запланированы по домам 2, 4, 6, 6а, 8, 10-13 и 17 .

Для части адресов начало ограничений запланировано на 09:00 , а завершение также ожидается в 17:00 . Это касается дома по улице Героев Майдана, адресов на Театральной и переулке Героев-земляков.

Графики отключения света в Кропивницком на 9 октября могут изменяться в зависимости от технических работ. Жителям указанных домов следует учесть время проведения обслуживания и заранее зарядить необходимые устройства.