Графіки відключення світла у Кропивницькому на 9 жовтня передбачають перерви за низкою адрес.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на 9 жовтня пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж, повідомляє Кіровоградобленерго.

Більшість робіт запланували на 08:00–17:00. У цей проміжок електроенергію можуть тимчасово вимкнути на провулку Олександри Єфимовської, вулицях Абрикосовій, Преображенській, Тараса Карпи, Архітектора Паученка, Гоголя та Олександрійській.

Зокрема, на провулку Олександри Єфимовської йдеться про будинки 7/9, 8, 10–13. На Абрикосовій — 13/58, 17/38, 18, 18А, 20–24, 24А, 26. На Преображенській у переліку зазначений будинок 95/66.

Найбільший список адрес стосується вулиці Тараса Карпи. До нього увійшли будинки 152/38, 154–167, 169, 171, 4а та 7/9.

Також технічні роботи охоплять провулок Балківський. Там зазначені будинки від 3 до 41, зокрема 10–11, 15–31, 33–37, 39, 41, а також окремі адреси з літерами та додатковими номерами.

На вулиці Архітектора Паученка електропостачання можуть обмежити за адресами 106, 108–130, 130/1, 130а, 132, 134. На Гоголя — 109, 156/54, 160, 165, 175, 177, 179 та 17932.

Олександрійська має один із найдовших переліків. До нього входять будинки 28–64, 67, 69, 71/158, 75, 77 К18, 79, 81 та 81а, а також адреси з дробовими номерами.

На тупику Олександрійському роботи заплановані за будинками 2, 4, 6, 6а, 8, 10–13 та 17.

Для частини адрес початок обмежень запланували на 09:00, а завершення також очікується о 17:00. Це стосується будинку на вулиці Героїв Майдана, адрес на Театральній та провулку Героїв-земляків.

Графіки відключення світла у Кропивницькому на 9 жовтня можуть змінюватися залежно від перебігу технічних робіт. Жителям зазначених будинків варто врахувати час проведення обслуговування та заздалегідь зарядити необхідні пристрої.