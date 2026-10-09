Графики отключения света в Черниговской области 10 октября предполагают обесточивание ряда улиц Чернигова. По обнародованным данным, электроэнергии не будет с 09:00 до 17:00, сообщает Черниговоблэнерго.

Где не будет электричества 10 октября

Графики отключения света в Черниговской области 10 октября касаются адресов, указанных в списке. Жителям следует заранее проверить, есть ли их улица среди указанных и спланировать дела с учетом восьмичасового ограничения.

В Чернигове с 09:00 до 17:00 электроснабжение планируют прекратить по следующим адресам:

1-й Глуховский и 2-й Глуховский;

Борщева, Вишневая, Глуховская, Городнянская;

Ивана Выговского, Кирилла Разумовского, Кленова;

Корюковская, Кривоноса 2-й, Кукушенко;

Леонида Каденюка, Липинского, Лугова;

Менская, Молчанова, Новая;

Памятная, Песчаная, Приветливая;

Романа Бжеского, Сагайдак, Сагайдак 1-й;

Садовая, Седневская, Седновская, Сосницкая;

Шевченко и Яровая.

Графики отключения света в Черниговской области 10 октября следует учесть при планировании рабочего дня. Перед началом ограничений рекомендуется зарядить телефоны, ноутбуки и павербанки, а также приготовить фонари.

Если дома есть электроприборы, которые должны работать непрерывно, позаботьтесь о резервном питании. Также лучше заранее завершить дела, для которых требуется стабильное электроснабжение.

Где проверить обновление

Графики могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Поэтому перед запланированным обесточением следует проверить актуальную информацию на официальных ресурсах оператора электросетей.

Обратите внимание: приведенный список касается указанных улиц Чернигова. Чтобы не упустить возможные изменения, следите за сообщениями энергетиков в течение дня.