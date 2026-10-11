Денежная помощь в Запорожской области стала доступна для уязвимых домохозяйств в рамках программы Эстонского совета по делам беженцев.

Денежная помощь в Запорожской области предусмотрена для жителей Запорожского района, желающих развивать собственное хозяйство и производить продукты питания, сообщается на сайте Эстонского совета.

Программа рассчитана не только на пенсионеров. Подать заявку могут семьи, которые из-за войны потеряли часть доходов, сбережений или возможность самостоятельно обеспечивать себя необходимыми продуктами.

Для участия нужно иметь хотя бы один признак уязвимости. Речь идет, в частности, о семьях с людьми с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями, а также домохозяйствах, где проживают только люди в возрасте от 60 лет.

Отдельно предусмотрена поддержка безработных граждан 50-59 лет, многодетных семей, беременных женщин и семей с маленькими детьми. Право на участие могут иметь одинокие родители, ветераны войны и молодые семьи до 24 лет.

Важно, что приложение охватывает не всю область. В Запорожье ее действие распространяется именно на Запорожский район. Кроме того, помощь была предусмотрена для отдельных районов Харьковской и Днепропетровской областей.

Размер средств зависит от направления, которое выбирает домохозяйство. За выращивание растительной продукции в открытом грунте или теплице можно получить 16600 грн.

Для разведения птицы, свиней, кроликов или нутрий предусмотрено 12780 грн. Самая большая сумма — 17 381 грн — доступна тем, кто занимается молочным направлением, в том числе содержит коров, коз или овец.

Денежная помощь в Запорожской области выплачивается единовременно по одному избранному виду деятельности. То есть, заявитель должен определиться с направлением хозяйства, на которое планирует использовать средства.

Как подать заявку

Для предварительной регистрации необходимо заполнить специальную форму программы. Также могут потребоваться документы, подтверждающие уязвимый статус или последствия войны.

Среди них - справка ВПЛ, медицинские документы, подтверждение потери члена семьи, справка об инвалидности из-за войны, акт о повреждении имущества или подтверждение проживания на территории, где продолжаются или продолжались боевые действия.

Денежная помощь в Запорожской области имеет целевое назначение: средства, направленные на развитие хозяйства и самостоятельное производство продуктов питания.