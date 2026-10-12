Денежная помощь в Киевской области предусмотрена для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, воспитывающих детей.

У денежной помощи в Киевской области есть конкретное назначение — финансовая поддержка помогает покрывать расходы на аренду жилья.

Проект реализует благотворительный фонд «СОС Детские городки» при поддержке SOS-Kinderdörfer weltweit. Воспользоваться программой могут семьи, которые из-за полномасштабной войны покинули свои дома и переехали в более безопасные регионы.

Среди потенциальных получателей – детские дома семейного типа и приемные семьи, если родители или родители-воспитатели имеют статус ВПЛ.

Помощь также могут получить многодетные семьи, где воспитывают по меньшей мере троих детей младше 18 лет. Отдельная категория - опекуны и попечители со статусом переселенцев, отвечающих за несовершеннолетних.

Приоритет предоставляют людям, получившим статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года.

Единой суммы для всех участников нет. Размер поддержки рассчитывается индивидуально. При определении суммы учитывается населенный пункт, где проживает семья, а также расчетная стоимость аренды жилья.

В то же время, средства нельзя направить на оплату коммунальных услуг или другие расходы, связанные с содержанием арендованной недвижимости.

Денежная помощь в Киевской области предоставляется единовременно. Повторное обращение за такой же поддержкой для тех, кто уже воспользовался программой, не предусмотрено.

Как получить средства

Сначала нужно заполнить регистрационную форму. После обработки заявки представители фонда свяжутся с претендентом и объяснят дальнейший порядок действий.

Участнику также придется предоставить отчет об использовании полученной суммы. В целом, программа охватывает 14 регионов Украины, среди которых Киевщина, Полтавщина, Львовщина, Николаевщина, Одесщина, Черниговщина и другие области.