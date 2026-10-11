Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в 2026 году предусмотрены для отдельных неработающих граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут составлять 2595 гривен в месяц, но для получения средств нужно удовлетворять нескольким требованиям.

Выплату назначают людям, постоянно проживающим в зонах безусловного отселения или гарантированного добровольного отселения. Сам факт проживания на такой территории недостаточно. Пенсионер также должен подтвердить право на соответствующую льготу по закону.

На прибавку могут претендовать неработающие пенсионеры, имеющие официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Они должны проживать или работать в соответствующей зоне на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

Размер выплаты в 2026 году составляет 2595 гривен. Для сравнения, в прошлом году сумма была равна 2361 гривне.

Условия назначения определяет статья 29 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Порядок начисления установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 г. № 48.

Даже наличие статуса пострадавшего не гарантирует получение денег. Прибавку не назначают людям, которые после аварии выехали из соответствующей зоны, а затем вернулись туда на постоянное проживание.

Также права на выплату не имеют впервые переехавшие или зарегистрированные на загрязненной территории уже после аварии на Чернобыльской АЭС.

Еще одно важное условие – пенсионер должен оставаться неработающим и постоянно проживать в соответствующей зоне. Если человек официально трудоустроится или переедет, выплата может быть прекращена.

Нужно ли подавать заявление

Пенсионный фонд проверяет информацию через государственные реестры, в том числе демографический реестр и реестр территориального общества. Если необходимые сведения уже есть в системе, прибавку могут назначить без дополнительного обращения.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области зависят от выполнения установленных законом условий, а не только от места регистрации. Поэтому при отсутствии нужных данных в реестрах следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, какие документы необходимо предоставить.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области не предусмотрены автоматически для всех жителей региона. Право на них имеют только те, кто отвечает требованиям программы.