Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області у 2026 році передбачені для окремих непрацюючих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області можуть становити 2595 гривень на місяць, але для отримання коштів потрібно відповідати кільком вимогам.

Виплату призначають людям, які постійно проживають у зонах безумовного відселення або гарантованого добровільного відселення. Самого факту проживання на такій території недостатньо. Пенсіонер також має підтвердити право на відповідну пільгу за законом.

На надбавку можуть претендувати непрацюючі пенсіонери, які мають офіційний статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вони повинні проживати або працювати у відповідній зоні станом на 26 квітня 1986 року чи в період до 1 січня 1993 року.

Розмір виплати у 2026 році становить 2595 гривень. Для порівняння, торік сума дорівнювала 2361 гривні.

Умови призначення визначає стаття 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Порядок нарахування встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2026 року № 48.

Навіть наявність статусу постраждалого не гарантує отримання грошей. Надбавку не призначають людям, які після аварії виїхали із відповідної зони, а згодом повернулися туди на постійне проживання.

Також права на виплату не мають ті, хто вперше переїхав або зареєструвався на забрудненій території вже після аварії на Чорнобильській АЕС.

Ще одна важлива умова — пенсіонер має залишатися непрацюючим і постійно проживати у відповідній зоні. Якщо людина офіційно працевлаштується або переїде, виплату можуть припинити.

Чи потрібно подавати заяву

Пенсійний фонд перевіряє інформацію через державні реєстри, зокрема демографічний реєстр і реєстр територіальної громади. Якщо необхідні відомості вже є в системі, надбавку можуть призначити без додаткового звернення.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області залежать від виконання встановлених законом умов, а не лише від місця реєстрації. Тому за відсутності потрібних даних у реєстрах варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, які документи необхідно надати.

Доплати для пенсіонерів в Вінницькій області не передбачені автоматично для всіх мешканців регіону. Право на них мають лише ті, хто відповідає вимогам програми.