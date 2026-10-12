Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут относиться к гражданам, имеющим право на специальную выплату из-за проживания на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области не являются отдельной региональной программой: речь идет о государственной поддержке, условия которой действуют по всей Украине.

В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты составляет 2595 гривен. Право на деньги имеют неработающие пенсионеры, проживавшие в зонах безусловного или обязательного отселения или гарантированного добровольного отселения в установленные законом периоды, сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, следует подтвердить проживание на соответствующей территории по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Выплата предусмотрена законом о государственном бюджете на 2026 год.

Как подтвердить право на доплату

Ранее отсутствие записей в государственных реестрах или потеря документов могли затруднять оформление выплаты. В 2026 году правила расширили: факт проживания позволили подтверждать через специальные комиссии при областных военных администрациях.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут оформлять люди, чьи данные не сохранились в реестрах, в частности, из-за потери паспорта или отсутствия информации в базах государственных учреждений. Комиссия должна рассмотреть обстоятельства и помочь установить необходимый факт проживания.

Для обращения следует подать заявление во временную комиссию при соответствующей областной военной администрации. После проверки информацию могут внести в реестр территориального общества.

Какой срок был определен для оформления

В материале ТСН отмечалось, что на обновление данных было отведено время до 30 сентября 2026 года. Этот срок уже истек, поэтому перед обращением следует уточнить в областной военной администрации, можно ли подать документы сейчас и продлили ли действие соответствующего механизма.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области назначаются не всем людям пенсионного возраста, а только тем, кто отвечает установленным критериям. Важно подтвердить не только статус получателя пенсии, но и проживание в загрязненной зоне в установленный законом период.