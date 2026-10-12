Доплаты для пенсионеров в Одесской области не являются отдельной региональной программой: речь идет о государственной поддержке, условия которой действуют по всей Украине.
В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты составляет 2595 гривен. Право на деньги имеют неработающие пенсионеры, проживавшие в зонах безусловного или обязательного отселения или гарантированного добровольного отселения в установленные законом периоды, сообщается на сайте Верховной Рады.
В частности, следует подтвердить проживание на соответствующей территории по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года. Выплата предусмотрена законом о государственном бюджете на 2026 год.
Как подтвердить право на доплату
Ранее отсутствие записей в государственных реестрах или потеря документов могли затруднять оформление выплаты. В 2026 году правила расширили: факт проживания позволили подтверждать через специальные комиссии при областных военных администрациях.
Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут оформлять люди, чьи данные не сохранились в реестрах, в частности, из-за потери паспорта или отсутствия информации в базах государственных учреждений. Комиссия должна рассмотреть обстоятельства и помочь установить необходимый факт проживания.
Для обращения следует подать заявление во временную комиссию при соответствующей областной военной администрации. После проверки информацию могут внести в реестр территориального общества.
Какой срок был определен для оформления
В материале ТСН отмечалось, что на обновление данных было отведено время до 30 сентября 2026 года. Этот срок уже истек, поэтому перед обращением следует уточнить в областной военной администрации, можно ли подать документы сейчас и продлили ли действие соответствующего механизма.
Доплаты для пенсионеров в Одесской области назначаются не всем людям пенсионного возраста, а только тем, кто отвечает установленным критериям. Важно подтвердить не только статус получателя пенсии, но и проживание в загрязненной зоне в установленный законом период.