Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть стосуватися громадян, які мають право на спеціальну виплату через проживання на територіях, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області не є окремою регіональною програмою: йдеться про державну підтримку, умови якої діють по всій Україні.

У 2026 році розмір такої щомісячної доплати становить 2595 гривень. Право на гроші мають непрацюючі пенсіонери, які проживали в зонах безумовного або обов’язкового відселення чи гарантованого добровільного відселення у визначені законом періоди, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, потрібно підтвердити проживання на відповідній території станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року. Виплату передбачено законом про державний бюджет на 2026 рік.

Як підтвердити право на доплату

Раніше відсутність записів у державних реєстрах або втрата документів могли ускладнювати оформлення виплати. У 2026 році правила розширили: факт проживання дозволили підтверджувати через спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть оформлювати люди, чиї дані не збереглися в реєстрах, зокрема через втрату паспорта або відсутність інформації в базах державних установ. Комісія має розглянути обставини та допомогти встановити необхідний факт проживання.

Для звернення потрібно подати заяву до тимчасової комісії при відповідній обласній військовій адміністрації. Після перевірки інформацію можуть внести до реєстру територіальної громади.

Який термін був визначений для оформлення

У матеріалі ТСН зазначалося, що на оновлення даних відвели час до 30 вересня 2026 року. Цей термін уже минув, тому перед зверненням варто уточнити в обласній військовій адміністрації, чи можна подати документи зараз і чи продовжили дію відповідного механізму.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області призначають не всім людям пенсійного віку, а лише тим, хто відповідає встановленим критеріям. Важливо підтвердити не тільки статус отримувача пенсії, а й проживання в забрудненій зоні у визначений законом період.