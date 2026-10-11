Графики отключения света в Днепропетровской области в неделю с 12 по 18 октября предусматривают плановые работы энергетиков.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 12 по 18 октября обнародовали в своем телеграмм-канале ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК».

В Днепре работы запланированы 12–16 октября. 12 октября электроэнергию отключат с 08:00 до 18:00 на Квартальной, Мирослава Скорика, Богдана Хмельницкого и Рабочей. На следующий день список охватывает Вроцлавскую, Инженерную, Казака Мамая, Мирослава Скорика и Запорожское шоссе.

Наибольший список приходится на 14 октября. Ограничения коснутся Отрадной, Волосской, Игоря Ветрогонова, Константиновской, Моцарта, Александры Рындовской, Павла Тычины, Патриотической, Петра Умного, Печерской, Самотканской, Солидарной, Сурской, Филатова и Фредерика Шопена.





15 октября часть адресов останется без электричества с 08:00 до 18:00, еще несколько участков работы будут продолжаться с 09:00 до 17:00. Аналогичный дневной промежуток предусмотрен 16 октября.

В Днепровском районе 12 октября работы запланированы в Орильском, Петриковке и Обуховке. 13 октября электроснабжение будут ограничивать в Петриковке, а 15-го - в Обуховке.

В Самаровском районе 13-14 октября изменения коснутся Заречного и Черкасского. В Павлограде 12 октября электроэнергии не произойдет на Преображенской, 1.

Отдельные работы проведут в Желтых Водах. Там ограничения запланированы с 12 по 16 октября, а время будет зависеть от конкретного адреса — преимущественно с 07:30 или 08:00 до 18:00.

В Вольногорске работы запланированы на 13 октября с 08:00 до 17:30. Речь идет о части Центральной, бульваре Мира, Молодежной и Промышленной.

Графики отключения света в Днепропетровской области в неделю с 12 по 18 октября также охватывают Каменский и Криворожский районы. 12 октября плановые работы будут проведены в Днепровском Каменском районе.

В Криворожском районе 12-15 октября без электроэнергии могут оставаться отдельные адреса Кривого Рога, Широкого, Красовского, Карповки, Надежды, Лозоватки, Свободного и Новополья.

Потребителям следует учесть указанные временные промежутки и заранее позаботиться о заряженных телефонах и необходимых электроприборах.