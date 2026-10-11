Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 жовтня передбачають планові роботи енергетиків.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 жовтня оприлюднила в своєму телеграм-каналі ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

У Дніпрі роботи заплановані протягом 12–16 жовтня. 12 жовтня електроенергію відключатимуть із 08:00 до 18:00 на Квартальній, Мирослава Скорика, Богдана Хмельницького та Робочій. Наступного дня перелік охоплює Вроцлавську, Інженерну, Козака Мамая, Мирослава Скорика та Запорізьке шосе.

Найбільший перелік припадає на 14 жовтня. Обмеження торкнуться Відрадної, Волоської, Ігоря Ветрогонова, Костянтинівської, Моцарта, Олександри Риндовської, Павла Тичини, Патріотичної, Петра Розумного, Печерської, Самотканської, Солідарної, Сурської, Філатова та Фредеріка Шопена.





15 жовтня частина адрес залишиться без електрики з 08:00 до 18:00, ще для кількох ділянок роботи триватимуть із 09:00 до 17:00. Аналогічний денний проміжок передбачений 16 жовтня.

У Дніпровському районі 12 жовтня роботи заплановані в Орільському, Петриківці та Обухівці. 13 жовтня електропостачання обмежуватимуть у Петриківці, а 15-го — в Обухівці.

У Самарівському районі 13–14 жовтня зміни торкнуться Зарічного та Черкаського. У Павлограді 12 жовтня електроенергії не буде на Преображенській, 1.

Окремі роботи проведуть у Жовтих Водах. Там обмеження заплановані з 12 до 16 жовтня, а час залежатиме від конкретної адреси — переважно з 07:30 або 08:00 до 18:00.

У Вільногірську роботи заплановані на 13 жовтня з 08:00 до 17:30. Йдеться про частину Центральної, бульвар Миру, Молодіжну та Промислову.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області на тиждень з 12 по 18 жовтня також охоплюють Кам’янський та Криворізький райони. 12 жовтня планові роботи проведуть у Дніпровському Кам’янського району.

У Криворізькому районі 12–15 жовтня без електроенергії можуть залишатися окремі адреси Кривого Рогу, Широкого, Красівського, Карпівки, Надії, Лозуватки, Вільного та Новопілля.

Споживачам варто врахувати зазначені часові проміжки та заздалегідь подбати про заряджені телефони й необхідні електроприлади.