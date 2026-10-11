Графики отключения света в Черкассах на неделю с 12 по 18 октября содержат плановые работы по ряду городских адресов.

Графики отключения света в Черкассах на неделю с 12 по 18 октября предусматривают обесточивание в разные дни и разное время.

Первые работы запланированы уже 12 октября. Часть домов обесточат с 09:00 до 16:00, еще по отдельным адресам электроэнергии не будет до 17:00, сообщает Черкассыоблэнерго.

В первом перечне – Сумгаитская, В. Вергая, Пограничника Лазаренко, а также ряд адресов на Грушевского, Гоголя и прилегающих переулках. Среди них также Полтавца-Остряницы, Богомольца, Ш. Руставели, Я. Чалого и Ф. Джалалия.

13 октября ограничения продлятся с 09:00 до 16:00. В список попали И. Гонты, Добровольческих батальонов, Праведницы Шулежко, С. Петлюры и М. Грушевского.

Отдельный блок работ в этот день запланирован до 17:00. Речь идет о части адресов на Измаильском, Алмазном, Аптечном, Владимире Мономахе, Гончаре, Марке Безручко, Молодежном, Шевченко и проспекте Моторостроителей.

Графики отключения света в Черкассах на неделю с 12 по 18 октября предполагают следующие работы 14 октября. Они продлятся с 09:00 до 17:00. В перечне – Защитников Азовстали, В. Великого и Героев Днепра.

15 октября часть города обесточат с 09:00 до 16:00. Это касается переулка И. Физера, Крещатика, Зарубинецкого спуска, Кавказского и Рыболовного переулка.

16 октября работы будут иметь другой временной промежуток - с 10:00 до 16:00. В список вошли Дахновская Сечь, Сержанта Волкова, Подгорная, Василицкая и Короля Даниила.