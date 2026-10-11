Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 12 по 18 жовтня містять планові роботи за низкою міських адрес.

Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 12 по 18 жовтня передбачають знеструмлення в різні дні та на різний час.

Перші роботи заплановані вже на 12 жовтня. Частину будинків знеструмлять з 09:00 до 16:00, ще за окремими адресами електроенергії не буде до 17:00, повідомляє Черкасиобленерго.

У першому переліку — Сумгаїтська, В. Вергая, Прикордонника Лазаренка, а також низка адрес на М. Грушевського, Гоголя та прилеглих провулках. Серед них також Полтавця-Остряниці, Богомольця, Ш. Руставелі, Я. Чалого та Ф. Джалалія.

13 жовтня обмеження триватимуть з 09:00 до 16:00. До переліку потрапили І. Гонти, Добровольчих батальйонів, Праведниці Шулежко, С. Петлюри та М. Грушевського.

Окремий блок робіт цього дня запланований до 17:00. Йдеться про частину адрес на Ізмаїльській, Алмазній, Аптечній, Володимира Мономаха, Гончара, Марка Безручка, Молодіжній, Шевченка та проспекті Моторобудівників.

Графіки відключення світла в Черкасах на тиждень з 12 по 18 жовтня передбачають наступні роботи 14 жовтня. Вони триватимуть з 09:00 до 17:00. У переліку — Захисників Азовсталі, В. Великого та Героїв Дніпра.

15 жовтня частину міста знеструмлять з 09:00 до 16:00. Це стосується провулка І. Фізера, Хрещатика, Зарубинецького узвозу, Кавказької та Рибальського провулка.

16 жовтня роботи матимуть інший часовий проміжок — з 10:00 до 16:00. До списку увійшли Дахнівська Січ, Сержанта Волкова, Підгірна, Василицька та Короля Данила.