Начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком будет зависеть от погоды: городские теплосети технически готовы на 98%, но у предприятия есть значительные финансовые проблемы.

Начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком ожидается в конце октября или начале ноября, если не будет резких изменений температуры.

Об этом рассказал руководитель КП "Теплоэнергетик" Александр Чельник.

Показатель 98% учитывает выполненные ремонты оборудования и трубопроводов. Однако значительная часть инфраструктуры уже изношена. Некоторые трубы работают более 40 лет, что в два и более раза превышает расчетный срок эксплуатации.

Общая протяженность подземных теплосетей превышает 300 километров. Полностью заменить их за один сезон невозможно, поэтому коммунальщики ремонтируют участки, где возникают повреждения. После запуска отопления количество аварий может возрасти из-за высокой температуры и давления теплоносителя.

Отопление обычно включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток составляет +8 °C или ниже. По прогнозу руководителя предприятия, при привычных погодных условиях запуск возможен в конце октября - начале ноября. Если похолодание придет раньше, решение может быть принято быстрее.

Долги превысили 900 миллионов гривен

КП «Теплоэнергетик» задолжало «Нефтегаз Трейдинг» 915 млн грн за газ. В то же время, государство должно компенсировать предприятию разницу в тарифах на сумму, которая покрывает этот долг. Когда поступят деньги, пока неизвестно.

Из-за судебного взыскания долга счета предприятия арестованы. На принудительное исполнение было передано решение на 760 млн грн. Сейчас ремонты и выплаты зарплат финансируют на средства городского бюджета, но этих денег недостаточно для всех нужд.

Ситуацию усложняют долги населения: они составляют 155 млн. грн. Предприятие подало более трех тысяч исков по неуплаченным счетам.

Что делают для подготовки к зиме

Параллельно коммунальщики строят четыре блочно-модульных котельных и устанавливают три когенерационных установки. На проекты уже направили 72 млн. грн. из государственного и городского бюджетов. Для завершения работ требуется дополнительное финансирование.

Число абонентов централизованного отопления также сокращается. В прошлом сезоне их было около 10,6 тысяч, а после новых отключений ожидают менее девяти тысяч. Это уменьшает поступление, хотя расходы на содержание сети остаются значительными.

Итак, начало отопительного сезона 2026 в Кропивницком будут определять погодные условия , а стабильность теплоснабжения будет зависеть не только от готовности сетей, но и от финансирования ремонтов и закупки газа.