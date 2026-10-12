Начало отопительного сезона 2026 года в Харькове будет зависеть от погоды и готовности городской инфраструктуры.

Начало отопительного сезона 2026 года в Харькове коммунальщики готовят в условиях войны: ремонтируют котельные, заменяют трубы и восстанавливают канализационные коллекторы.

В рамках подготовки к холодам специалисты проверяют оборудование и проводят плановые ремонты. В одной из котельных, по словам начальника Валерия Лоренко, заменили сетевой насос и проверили все системы.

После начала полномасштабного вторжения энергетические перебои явились серьезной проблемой. Раньше из-за отсутствия генераторов котельной приходилось останавливать и запускать снова по несколько раз в смену. Теперь резервные источники питания позволяют продолжать работу при отключении электроэнергии.

В городе также обновляется устаревшее оборудование при поддержке международных партнеров. В одном из районов за три месяца демонтировали старые агрегаты и установили новые, предоставленные Японией. На небольших котельных монтируют итальянские котлы с автоматической регулировкой температуры теплоносителя в зависимости от погоды.

Какие теплосети ремонтируют

Коммунальщики заменяют магистральные трубопроводы и участки сетей внутри кварталов. При международной поддержке удалось обновить и большие трубы диаметром около метра. Один из таких участков уже опробовали и подготовили к подаче теплоносителя.

Отдельное внимание уделяется коммуникациям, поврежденным в результате обстрелов. В этом году восстанавливают и сети, которые не работали с 2022-го из-за разрушения детских садов и других социальных объектов.

Почему ремонтируют канализационные коллекторы

Работы охватывают не только теплоснабжение. Перед ремонтом дорог коммунальщики обследуют подземные коммуникации, чтобы не приходилось повторно раскапывать новое покрытие.

Во время телеинспекции коллектора диаметром 1200 мм, работающего с 1962 года, было обнаружено разрушение на отрезке длиной 72 метра. Сейчас его очищают и готовят в санацию.

С начала 2026 года в Харькове было восстановлено около пяти километров канализационных сетей. Также заменили около 500 люков, обновили оборудование на насосных станциях и очистных сооружениях.

Еще одно направление работы – профилактическая очистка труб. Во время ежедневных рейдов специалисты прочистили 400 км коллекторов, где накапливались тряпки и другие бытовые отходы.

Подготовка к зиме в Харькове продолжается одновременно по нескольким направлениям. Город обновляет котельные, ремонтирует теплотрассы и поддерживает канализационную систему, чтобы снизить риск аварий во время холодов.



Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых средняя суточная температура воздуха составляет +8 °C или ниже. Такая же температурная граница используется и при завершении сезона, когда температура в течение трех суток превышает +8 °C.



Поэтому ответ на вопрос, когда начнется отопительный сезон 2026-2027, зависит прежде всего от погоды.