Початок опалювального сезону 2026 у Харкові залежатиме від погоди та готовності міської інфраструктури.

Початок опалювального сезону 2026 у Харкові комунальники готують в умовах війни: ремонтують котельні, замінюють труби й відновлюють каналізаційні колектори.

У межах підготовки до холодів фахівці перевіряють обладнання та проводять планові ремонти. В одній із котелень, за словами начальника Валерія Лоренка, замінили мережевий насос і перевірили всі системи.

Після початку повномасштабного вторгнення енергетичні перебої стали серйозною проблемою. Раніше через відсутність генераторів котельні доводилося зупиняти й запускати знову по кілька разів за зміну. Тепер резервні джерела живлення дають змогу продовжувати роботу під час відключень електроенергії.

У місті також оновлюють застаріле обладнання за підтримки міжнародних партнерів. В одному з районів за три місяці демонтували старі агрегати та встановили нові, надані Японією. На невеликих котельнях монтують італійські котли з автоматичним регулюванням температури теплоносія залежно від погоди.

Які тепломережі ремонтують

Комунальники замінюють магістральні трубопроводи та ділянки мереж усередині кварталів. За міжнародної підтримки вдалося оновити й великі труби діаметром близько метра. Одну з таких ділянок уже випробували та підготували до подачі теплоносія.

Окрему увагу приділяють комунікаціям, пошкодженим унаслідок обстрілів. Цього року відновлюють і мережі, які не працювали з 2022-го через руйнування дитячих садків та інших соціальних об’єктів.

Чому ремонтують каналізаційні колектори

Роботи охоплюють не лише теплопостачання. Перед ремонтом доріг комунальники обстежують підземні комунікації, щоб не доводилося повторно розкопувати нове покриття.

Під час телеінспекції колектора діаметром 1200 мм, який працює з 1962 року, виявили руйнування на відрізку завдовжки 72 метри. Нині його очищують і готують до санації.

Від початку 2026 року в Харкові відновили близько п’яти кілометрів каналізаційних мереж. Також замінили приблизно 500 люків, оновили обладнання на насосних станціях та очисних спорудах.

Ще один напрям роботи — профілактичне очищення труб. Під час щоденних рейдів фахівці прочистили 400 кілометрів колекторів, де накопичувалися ганчірки та інші побутові відходи.

Підготовка до зими в Харкові триває одночасно на кількох напрямках. Місто оновлює котельні, ремонтує теплотраси й підтримує каналізаційну систему, щоб зменшити ризик аварій під час холодів.



Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Така сама температурна межа використовується і під час завершення сезону, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.



Тому відповідь на запитання, коли почнеться опалювальний сезон 2026-2027, залежить передусім від погоди.