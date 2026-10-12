Опубликован график отключения света в Харьковской области на 13 октября: время и адреса обесточений.

Графики отключения света в Харьковской области на 13 октября предполагают временное обесточивание части Люботина. Электроснабжение по указанным адресам планируется прекратить с 09:00 до 17:00, сообщает сайт Люботинского общества.

По обнародованным данным, ограничения будут действовать в течение восьми часов. Жителям следует заранее зарядить телефоны, подготовить фонари и учесть возможное отсутствие электроэнергии при выполнении повседневных дел.

Графики отключения света в Харьковской области на 13 октября охватывают ряд улиц, переулков и въездов в Люботин.

В список вошли следующие адреса:

Улицы: Кольцевая, Слобожанская, Школьная, Театральная, Караванская, Короленко, Ревчанская, Каштановая, Павла Глазового, Романа Лысенко и Подсолнечника.

Кольцевая, Слобожанская, Школьная, Театральная, Караванская, Короленко, Ревчанская, Каштановая, Павла Глазового, Романа Лысенко и Подсолнечника. Переулки: Джерелянский, Кольцевой, Военный, Троицкий, Школьный и Павла Чубинского.

Джерелянский, Кольцевой, Военный, Троицкий, Школьный и Павла Чубинского. Въезды: Театральный, Торговый, Космический и Солнечный.

Театральный, Торговый, Космический и Солнечный. Другие адреса: площадь Театральная и площадь Базарная.

Обесточение коснется не всех домов на перечисленных улицах. В сообщении указаны конкретные номера зданий, а для некоторых многоквартирных домов также отдельные квартиры.

Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Харьковской области на 13 октября предусматривают проведение работ во временном промежутке с 09:00 до 17:00. Поэтому перед планированием дел следует проверить, есть ли ваш адрес в официальном перечне.

Особое внимание следует обратить на номера домов на улицах Школьной, Караванской и Короленко, а также на близлежащих переулках. Самого названия улицы недостаточно, чтобы определить, будет ли касаться ограничение конкретного дома.

Чтобы избежать неудобств, рекомендуется заранее зарядить мобильные устройства, павербанки и другую необходимую технику.

Важно: указанное время является запланированным периодом обесточивания. Для уточнения информации о конкретном доме следует пользоваться официальными сообщениями оператора электросетей.