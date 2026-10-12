Опубліковано графіки відключення світла в Харківській області на 13 жовтня: час та адреси знеструмлень.

Графіки відключення світла в Харківській області на 13 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення частини Люботина. Електропостачання за вказаними адресами планують припинити з 09:00 до 17:00, повідомляє сайт Люботинської громади.

За оприлюдненими даними, обмеження діятимуть упродовж восьми годин. Мешканцям варто заздалегідь зарядити телефони, підготувати ліхтарі та врахувати можливу відсутність електроенергії під час виконання повсякденних справ.

Графіки відключення світла в Харківській області на 13 жовтня охоплюють низку вулиць, провулків і в'їздів у Люботині.

До переліку увійшли такі адреси:

Вулиці: Кільцева, Слобожанська, Шкільна, Театральна, Караванська, Короленка, Ревчанська, Каштанова, Павла Глазового, Романа Лисенка та Соняшникова.

Кільцева, Слобожанська, Шкільна, Театральна, Караванська, Короленка, Ревчанська, Каштанова, Павла Глазового, Романа Лисенка та Соняшникова. Провулки: Джерелянський, Кільцевий, Військовий, Троїцький, Шкільний і Павла Чубинського.

Джерелянський, Кільцевий, Військовий, Троїцький, Шкільний і Павла Чубинського. В'їзди: Театральний, Торговий, Космічний і Сонячний.

Театральний, Торговий, Космічний і Сонячний. Інші адреси: майдан Театральний та майдан Базарний.

Знеструмлення торкнеться не всіх будинків на перелічених вулицях. У повідомленні зазначено конкретні номери будівель, а для деяких багатоквартирних будинків — також окремі квартири.

Що варто врахувати мешканцям

Графіки відключення світла в Харківській області на 13 жовтня передбачають проведення робіт у часовому проміжку з 09:00 до 17:00. Тому перед плануванням справ варто перевірити, чи є ваша адреса в офіційному переліку.

Особливу увагу слід звернути на номери будинків на вулицях Шкільній, Караванській і Короленка, а також на прилеглих провулках. Самої назви вулиці недостатньо, щоб визначити, чи стосуватиметься обмеження конкретного помешкання.

Щоб уникнути незручностей, рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу необхідну техніку.

Важливо: зазначений час є запланованим періодом знеструмлення. Для уточнення інформації щодо конкретного будинку слід користуватися офіційними повідомленнями оператора електромереж.