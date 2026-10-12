Графики отключения света в Черкассах на 13 октября предполагают плановое обесточивание нескольких городских улиц.

Графики отключения света в Черкассах на 13 октября будут действовать с 09.00 до 16.00, сообщает Черкассыоблэнерго.

По обнародованной информации, ограничения запланировали на восемь часов. В список попали дома на улицах Ивана Гонты, Добровольческих батальонов, Праведницы Шулежко, Симона Петлюры и Михаила Грушевского. Также работы коснутся нескольких других адресов.

Какие улицы останутся без электричества

Больше всего адресов указано в таких районах города:

Улица Ивана Гонты: дома № 100-126, а также № 177, 179, 181, 183, 195, 197, 199 и 201.

дома № 100-126, а также № 177, 179, 181, 183, 195, 197, 199 и 201. Улица Добровольческих батальонов: № 153, 155, 165, 165/1, 167, 167/1, 169, 169-А, 171, 171/1, 173, 175, 175/2, 178, 2

№ 153, 155, 165, 165/1, 167, 167/1, 169, 169-А, 171, 171/1, 173, 175, 175/2, 178, 2 Улица Праведницы Шулежко: № 166, 168, 170, 172, 172/1, 174–188, 205, 205/2, 207, 209, 209/1, 211, 215, 217 и 221.

№ 166, 168, 170, 172, 172/1, 174–188, 205, 205/2, 207, 209, 209/1, 211, 215, 217 и 221. Улица Симона Петлюры: № 175, 177, 179, 181, 181/1, 183, 185–198, 200, 202, 204, 206, 208, 210/1, 210/2, 212

№ 175, 177, 179, 181, 181/1, 183, 185–198, 200, 202, 204, 206, 208, 210/1, 210/2, 212 Улица Михаила Грушевского: № 95, 97, 170, 174-198, 202/1, 202/2, 204, 208, 210, 210/1, 212, 212/1, 214.

В списке указаны улица Пахарив, дома № 30 и 32, а также отдельные адреса на улицах Владимира Галвы, Старшины Бойко, Андрея Лупиноса и в переулке Чайковского.

Когда возобновят электроснабжение

Графики отключения света в Черкассах на 13 октября предполагают завершение работ в 16:00. В то же время это время указано как плановое, поэтому фактическое восстановление подачи электроэнергии может зависеть от течения работ.

Жителям советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. Также следует проверить номер своего дома, ведь ограничения касаются конкретных адресов, а не обязательно всей улицы.

Чтобы не упустить возможные изменения, следите за сообщениями местного оператора электросети.