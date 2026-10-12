Графіки відключення світла в Черкасах на 13 жовтня передбачають планове знеструмлення кількох міських вулиць.

Графіки відключення світла в Черкасах на 13 жовтня діятимуть із 09:00 до 16:00, повідомляє Черкасиобленерго.

За оприлюдненою інформацією, обмеження запланували на вісім годин. До переліку потрапили будинки на вулицях Івана Гонти, Добровольчих батальйонів, Праведниці Шулежко, Симона Петлюри та Михайла Грушевського. Також роботи торкнуться кількох інших адрес.

Які вулиці залишаться без електрики

Найбільше адрес зазначено в таких районах міста:

Вулиця Івана Гонти: будинки № 100–126, а також № 177, 179, 181, 183, 195, 197, 199 і 201.

будинки № 100–126, а також № 177, 179, 181, 183, 195, 197, 199 і 201. Вулиця Добровольчих батальйонів: № 153, 155, 165, 165/1, 167, 167/1, 169, 169-А, 171, 171/1, 173, 175, 175/2, 178, 182–202 та інші зазначені номери.

№ 153, 155, 165, 165/1, 167, 167/1, 169, 169-А, 171, 171/1, 173, 175, 175/2, 178, 182–202 та інші зазначені номери. Вулиця Праведниці Шулежко: № 166, 168, 170, 172, 172/1, 174–188, 205, 205/2, 207, 209, 209/1, 211, 215, 217 і 221.

№ 166, 168, 170, 172, 172/1, 174–188, 205, 205/2, 207, 209, 209/1, 211, 215, 217 і 221. Вулиця Симона Петлюри: № 175, 177, 179, 181, 181/1, 183, 185–198, 200, 202, 204, 206, 208, 210/1, 210/2, 212, 214 і 216.

№ 175, 177, 179, 181, 181/1, 183, 185–198, 200, 202, 204, 206, 208, 210/1, 210/2, 212, 214 і 216. Вулиця Михайла Грушевського: № 95, 97, 170, 174–198, 202/1, 202/2, 204, 208, 210, 210/1, 212, 212/1, 214.

У списку також вказані вулиця Пахарів, будинки № 30 і 32, а також окремі адреси на вулицях Володимира Галви, Старшини Бойка, Андрія Лупиноса та в провулку Чайковського.

Коли відновлять електропостачання

Графіки відключення світла в Черкасах на 13 жовтня передбачають завершення робіт о 16:00. Водночас цей час зазначений як плановий, тому фактичне відновлення подачі електроенергії може залежати від перебігу робіт.

Мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Також варто перевірити номер свого будинку, адже обмеження стосуються конкретних адрес, а не обов'язково всієї вулиці.

Щоб не пропустити можливі зміни, стежте за повідомленнями місцевого оператора електромереж.